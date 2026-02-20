İmam Gazali Dizisi Yayınlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmam Gazali Dizisi Yayınlanıyor

20.02.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin yeni dizisi 'İmam Gazali Hüccet'ül-İslam' izleyicilerle buluşuyor. İlk sezon yarın başlıyor.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii, İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden İmam Gazali'nin hayatını dizi olarak izleyicilerle buluşturacak.

"İmam Gazali Hüccet'ül-İslam" dizisinin ilk sezonu yarın ilk 10 bölüm olarak yayınlanacak. Toplamda 3 sezondan oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryosunu Emre Konuk kaleme aldı."

Dizinin oyuncularından Taner Ölmez, Yurdaer Okur, Caner Şahin ve Aleyna Özgeçen, projeye dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Gazali'yi anlamak için Kur'an-ı Kerim okumam gerekiyordu"

Dizide İmam Gazali'yi canlandıran Ölmez, karaktere hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirterek, "Gazali'yi birkaç yıl araştırmam gerekirdi. Bu bile yeterli mi bilmiyorum. Çok az zamanım vardı. Gazali'nin hayatını okurken, bir yandan da kitaplarını okumaya başladım. Aynı zamanda Gazali'yi anlamak için Kur'an-ı Kerim okumam gerekiyordu, onu da okumaya başladım. Role böyle paralel bir şekilde hazırlandım." dedi.

Ölmez, İmam Gazali'nin entelektüel mirasını canlandırırken hissettiği manevi yüke dair de "Omuzlarımda inanılmaz bir ağırlık hissettim. Üzmemem, kırmamam gereken büyük bir kalabalık vardı. Gazali'yi bilmeyenlere karşı da ayrı sorumluluğum vardı. Onlara da Gazali'yi en doğru şekilde anlatmamız gerekiyordu. Emanetim çok ağırdı. Bu yüzden çok titiz davrandım, ince eleyip sık dokudum." ifadelerini kullandı.

"(Gazali) dünyaya gelmiş ender insanlardan bir tanesi"

Gazali'nin inanılmaz bir karaktere sahip olduğuna işaret eden Ölmez, şunları kaydetti:

"Gazali'nin yolculuğu normal bir şey değil. Kendisine çok saygı duyuyorum. Suskunluğu karşısındaki dinlemek üzerine. Böyle düşünen bir insanı oynarken, sürekli her sahnede önce kendimize gelip sonra işi çekmeye başladık. '3-2-1, başlıyoruz' diye çekilecek bir iş değil. Çünkü söylediği sözlerin ağırlığı altında ezilmemek mümkün değil. Gazali'yi anladık mı? Anlamaya çalıştık. Gazali'yi anlayabilmemiz mümkün mü? Dünyaya gelmiş ender insanlardan bir tanesi. Karşındaki insanın nasıl bir alim, bir düşünce adamı olduğunu işin içindeyken daha iyi anlıyorsun."

Taner Ölmez, İmam Gazali karakterinin kendi iç dünyasını da etkilediğini dile getirerek, "Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Mutlaka hem yaşla hem de yaşanmışlıkla birlikte insan değişiyor. Ben değişmeye başladığımı 3-5 sene önce fark ettim. Gazali'yi oynadıktan sonra gerçekten çok farklıyım. Yani Gazali'nin o suskunluğu, o dönemin zorlukları... Hayatını nasıl geçirdiğini öğrenince, dünyevi bir sürü şeyin hakikaten boş olduğunu düşünüyorsun. Bu yaptığımız işler de buna dahil." diye konuştu.

"Cüveyni'yi oynuyor olmak, insanda sorumluluk bilincini biraz daha artırıyor"

Dizide İmam Gazali'nin hocası olan İmam-ül-Haremeyn Cüveyni'yi canlandıran Yurdaer Okur da böyle bir alimi canlandırmanın büyük sorumluluk olduğunu belirterek, "Karakterle ilgili elimizde çok fazla bilgi yok. Kendisi çok kıymetli bir hoca ve Gazali'yi, yani bütün ilmini bırakacağı kişiyi arayan bir karakter. Bu yüzden ben aslında onun otoriter durumunu tamamen sakin ve yumuşak bir yerden almaya çalıştım. Çünkü sessizliğiyle de insanları etkileyen bir karakter olduğu için o içteki huzurlu ve sakin halini ortaya çıkarmaya çalıştım." dedi.

Okur, arkadaşı Taner Ölmez'in "İmam Gazali" rolü için doğru bir isim olduğu görüşünü paylaşarak, şunları anlattı:

"Taner, konservatuvardayken ben İstanbul Devlet Tiyatrosundaydım. Bence Gazali için kendisi çok doğru bir seçim oldu. Bizim aramızda halihazırda abi-kardeş ilişkisi vardı. Hep 'Ne zaman bir araya geleceğiz?' diyorduk. Demek ki kısmet İmam Gazali dizisineymiş. Sözsüz sahnelerde birbirimizi çok iyi anladığımız zamanlar oldu. Belli bir platonun içinde şiirin ağırlıkta olduğu, derin bir felsefenin alttan aktığı sahneleri, özellikle de tanıdığın bir oyuncuyla oynamak gerçekten zor. Fakat birbirimizi tanımamızın çok avantajı oldu."

Kamuoyu tarafından bilinen karakterleri oynamanın riskli olduğunu söyleyen Okur, "Hayali karakterler, daha çok yaratıcılığa imkan tanıyan, daha özgür alanları olan karakterler oluyor. Burada ise başka bir sorumluluk var. Cüveyni'yi oynuyor olmak, insanda sorumluluk bilincini biraz daha artırıyor. Yaşamış olan karakterleri oynamak her zaman risk barındırıyor." değerlendirmesini yaptı.

"(Dizi), bazı şeyleri tekrar düşünmeye ve sorgulamaya sevk edebilir"

Dizide İmam Gazali'nin kardeşi "Salih" rolünü canlandıran Caner Şahin, bu projenin ilk dönem işi olması sebebiyle farklı bir hazırlık süreci yaşadığını ifade etti.

Dönemin ağır ve edebi dilini akıcı ve doğal biçimde seyirciye aktarmayı öncelediğini belirten Şahin, karakterinin Gazali'nin karşısında yer aldığını ve fikir mücadelelerini temsil ettiğini aktardı.

Şahin, yapımın izleyici üzerinde bırakacağı etki hakkında ise "Senaryoyu okuduğum zaman (hikaye) beni bir şeyleri tekrardan düşünmeye teşvik etti. Seyircilerde de (dizinin) böyle bir etkisi olabilir. Bazı şeyleri tekrar düşünmeye ve sorgulamaya sevk edebilir." görüşlerini paylaştı.

Dizide "Zehra" karakterini canlandıran Aleyna Özgeçen, hikayenin gerilimli tarafında yer alan karakterine dair, "Zehra karakteri biraz daha karanlık, oyunların olduğu, hedeflediği idealler adına her şeyi yapan bir taraf." dedi.

Projenin her yaştan izleyiciye hitap eden bir dizi olduğundan bahseden Özgeçen, her yaştan izleyicinin diziyi keyifle izleyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İmam Gazali, Televizyon, Kültür, Güncel, Sanat, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Gazali Dizisi Yayınlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'yi kabul etti
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:35:23. #7.11#
SON DAKİKA: İmam Gazali Dizisi Yayınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.