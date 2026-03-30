İmam Hatip Okulları İçin Yeşil Dönüşüm Programı - Son Dakika
İmam Hatip Okulları İçin Yeşil Dönüşüm Programı

İmam Hatip Okulları İçin Yeşil Dönüşüm Programı
30.03.2026 16:15
İstanbul'da, imam hatip okulları için 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' programı tanıtıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Sıfır Kayıp-İmam Hatip Okulları Yeşil Dönüşüm Programı"nın tanıtımı yapıldı.

İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden 423 imam hatip okulunda yeşil dönüşüm programının hayata geçirilmesi nedeniyle Fatih'teki ÖNDER Genel Merkezi'nde tanıtım etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" isminin kıymetli olduğunu belirterek, atığın oluşmaması için çaba gösterilmesi, oluşan atığın da ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Dünya nüfusunun hızla arttığını, buna bağlı olarak atık miktarının da yükseldiğini ifade eden Alkan, atık yönetiminin artık küresel ölçekte büyük ihtiyaç haline geldiğini dile getirdi.

Alkan, gençlere çevresel bilgi ve ahlakın kazandırılmasının önemine işaret ederek, bu projenin gençlere iyi bir örnek olacağını ve kazanım sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.

Bu bilincin yalnızca imam hatip liseleri ve ortaokullarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Alkan, çevre duyarlılığının tüm okullarda yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da bugün yalnızca imam hatip okulları adına değil, gençler ve gelecek adına önemli bir adım attıklarını belirtti.

Eğitim kurumlarını yalnızca bilgi aktarılan yerler olarak görmediklerini dile getiren Ceylan, bu kurumların aynı zamanda kültürün, şuurun ve gelecek tasavvurunun aktarıldığı alanlar olduğunu ifade etti.

Ceylan, çevre bilinci, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kavramların yalnızca çağın yeni kavramları olmadığını, medeniyetin kurucu değerleriyle de örtüştüğünü anlatarak, "Bizler hem İslami hem insani olarak bu başlıkların tamamıyla hemhal olmak, bunları hayat kültürümüzün, hayat sistematiklerimizin içerisine yerleştirme çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Dünyada milyarlarca insanın temiz suya ve yeterli gıdaya erişimde sorun yaşadığına dikkati çeken Ceylan, "Dünyanın çevresel faktörler neticesinde çok ciddi bir krize sürüklendiğini hep birlikte müşahede ediyoruz. Bunlara bir noktada dur demenin, bir dönüşümün aşağıdan yukarıya başlaması gerektiğine inandığımızdan 'Sıfır Atık, Sıfır Kayıp' kampanyasıyla öncelikle İstanbul'daki okullarımızda bir başlangıç yaptık. Bismillah dedik, yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Başarılı olan okullar ödüllendirilecek

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla projeye paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pandemi sonrası dönemde enerji, su ve gıda başta olmak üzere kaynak kıtlığının daha görünür hale geldiğini aktaran Mandal, yeşil dönüşümün bu nedenle daha da kritikleştiğini söyledi.

Mandal, bugünkü farkındalığın heyecana, heyecanın da sorumluluğa dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, geleceğin yenilikçi çözümlerinin bilim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla mümkün olacağını kaydetti.

Programa, Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı da katıldı.

İmam hatip okullarında çevre bilincinin kurumsal bir kültüre dönüştürülmesi, iyi uygulamaların görünür kılınması ve okullar arasında sürdürülebilirlik alanında gelişim zemininin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen program sonucunda, başarılı olan okullara, ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde verilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam Hatip Okulları İçin Yeşil Dönüşüm Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: İmam Hatip Okulları İçin Yeşil Dönüşüm Programı - Son Dakika
