İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç'a Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç'a Yanıt Verdi

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yargıya parmak sallama sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, hükümetin yargıyı zorda bırakan ve baskı altında tutan mensuplarına parmak salladığını belirtti ve sandıkta gereken cevabı alacaklarını söyledi.

05.09.2024 11:59  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik 'kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a; "Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz gün de Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak" sözleriyle yanıt verdi.

İBB, iştiraki KİPTAŞ, geçmiş yönetim tarafından Başakşehir'de sosyal donatı alanı olarak kullandırılması gerekirken bir vakfa tahsis edilip özel eğitim kurumu olarak hizmet veren "Sular Vadisi" olarak bilinen alandaki hukuki mücadeleyi kazandı. Alanda inceleme gezisi yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "kimse yargıyı tehdit edemez kimse yargıya parmak sallayamaz" sözleri anımsatıldı. İmamoğlu, Bakan Tunç'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Adalet Bakanlığı yapma konusunda kendini bir gözden geçirsin"

"Şimdi lisede çok gürültü yapan arkadaşlar olarak en arka sırada otururduk. Öğretmen de kızarak bize 'siz arkadakiler' derdi biz döner duvara bakardık. Şimdi arkadaşımız da siniyor lafı başkasına aktarmaya çalışıyor. Ben direkt kendine söyledim, yargıya falan değil. O ve onun gibi bugünkü iktidarın mensuplarına söyledim. Bu işi nasıl etkilediklerini, nasıl baskı altında tuttuklarına dair direkt kendine. Onun için sinip yargı demesin. Sonuçta cümlenin sonrasında da dedim, en erken yapılacak, o seçimde Yargıtay süresini bile dolduramayacaklar. Bu millet öyle bir sert cevap verecek ki onlara ve o ilk seçimde de biz milletçe, bu ahmakça davada eğer bu baskıya devam ederler onun için hodri meydan dedim. Ceza vermeye kalkarlarsa Yargıtay'daki süreci göremeden sandıkta dedim. Sandığın anlamı nedir? Sandıkta gereken cevabı alacaklar ve gidecekler dedim. Bu kadar basit cevabı algılayamayan bir insan Adalet Bakanlığı yapma konusunda kendini bir gözden geçirsin bir.

"Yargıya parmak sallamadım sana salladım"

İkincisi bakın ben size bir hatırlatma daha yapayım. Bunlar hep unutuluyor. Bana hakaret eden bakan ben ona cevap verdikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor. Yazı yazıyor. Hadi karar verin de ben de ona göre karar vereyim. Ne için? Bakan diyor ki bana dedi. Şimdi istinafta bekleyen kararı bekliyor öbür mahkeme diyor ki ya siz de diyorsunuz ki bunu illa YSK üyelerine dedi diye iddia ediyorsunuz. Bir karar verin de bakanın açtığı davayı yürürlüğe koyayım. Yani istinaf lehimize karar verirse benim bir de Bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de Bakanla hesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım, 'Bakan bana ahmak dedi' diye. O davayı da "Ben Bakan yargılayamam dokunulmazlığı var' diye mahkeme ta o zaman hükümsüz bırakmış. Şimdi bu kadar, yani bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor, yani yargı adına içini burkuyor. Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına  parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı. Dedim ki onun da yeri sandık. Siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız ve o gittiğimiz gün de Yargıtay daha kararını veremeden ülkenin başından gideceksiniz. Bu millet de sizden kurtulacak. Daha özeti olabilir bu işin bu kadar net."

İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç\'a Yanıt Verdi
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç'a Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Adalet Bakanı Tunç'a Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement