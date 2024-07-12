İmamoğlu, Alevi Vatandaşların Muharrem Matemi Lokmasına Ortak Oldu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile birlikte Kıraç Cemevi'nde Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına ortak oldu. Cemevleri'nin Alevilerin ibadethanesi olduğunu belirten İmamoğlu bunun üzeine hiç yorum yapılmaması gerektiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Muharrem orucunun 6'ıncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya'nın okuduğu duayla dağıtıldı. Dua öncesinde, İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.

Sofrada bulunmaktan ve birlikte dua etmekten onur duyduğunu dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın en güzel, çok güzel bir vatanda, topraklarda yaşıyoruz. Elbette birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok şeyler borçluyuz. Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini, hep beraber güçlendirmeye, asla sıkıntıya uğramaması için büyük bir gayret içindeyiz" diye konuştu.

"Geçmişte yaşanan bu sıkıntıları yok saymak, bastırmak sanki o sorunu çözmek anlamına gelir diye düşünenler olabilir" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:

"Asla böyle bir şey değil, doğru değil. Tam aksine birbirini anlamak, acılarını, acı günlerini anlamaktan ve kavramaktan geçer. Dolayısıyla acıları hatırlamak, yüzleşmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda üzerinden ders çıkartmak ve düşünmek, birbirine destek olmak, katkı sunmak hepimizin sorumluluğu. Muharrem matemini yaşarken aslında zalimin zulmüne karşı hep birlikte olmak ve birlikte düşünmek, bir olmayı, diri olmayı yaşatmak hepimizin şiarı olmalıdır. Zalime karşı mazlumun yanında olmak ve ihtiyacı olanların, zalimin zulmü altında inleyenlerin yanında olmak ve onlara destek olmak aynı zamanda cesur olmayı gerektirir."

"Alevi Yurttaşlarımızın hakkı hukuku için mücadele edeceğim"

Sevginin, saygının, hoşgörünün artmasının herkesin en büyük arzusu olduğunu kaydeden İmamoğlu, Cemevlerinin Alevilerin ibadethanesi olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevim esnasında ve öncesinde yapılması gereken hangi husus var ise o konuda adım atmaya ve bu süreci mutlaka ve mutlaka hak ettiği noktaya taşıma konusunda Alevi yurttaşlarımızın hakkı ve hukuku anlamında bir nefer gibi mücadele edeceğimi siz kıymetli canlarla, hemşehrilerimle paylaşmak isterim. Türkiye ve dünyanın her noktasında Alevi vatandaşların ihtiyaçları ya da karar alma noktasında en üstün gayreti göstereceğiz. Bu manada her daim söylediğim bir şey vardır. Bunu söylemekten de elbette geri durmayacağız. Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta. Bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle Cemevlerinin ibadethane olduğuyla ilgili eksik kalan yerelde veya genelde tüm hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımları atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın."

"Tüm canların yanında olacağımı tahaüüt ederim"

Alevi vatandaşların hak ve hukuk mücadelesine destek sözünü tekrarlayan İmamoğlu:

"Ben sadece ve sadece Alevi yurttaşlarımızın bu şehre kattığı değer üzerinden Alevi vatandaşlarımızın bu şehrin insanları, hemşehrileri olması itibariyle, onların hakkı hukuku ne var ise onların yanında olduğumuzu ve olacağımızı buradan bütün canlara taahhüt ederim. Bizler bu yönüyle sizlerin yanındayız. Kimsenin, bırakın ayrımcılığı tam anlamıyla eşit olması için mücadele eden yöneticileriz" dedi.