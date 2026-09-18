İmamoğlu borsadaki düşüş sonrası seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu borsadaki düşüş sonrası seçim çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmamoğlu borsadaki düşüş sonrası seçim çağrısı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Borsası'ndaki düşüşler ve alınan tedbirlere ilişkin iktidarın yönetme becerisinin kalmadığını ifade etti. İmamoğlu, krizden çıkış için "Kurtuluşun reçetesi seçimdir, milletin iradesidir" diyerek seçim çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Borsası'nda yaşanan gelişmeler ve alınan tedbirlere ilişkin, iktidarın yönetme becerisinin kalmadığını ifade ederek, krizden çıkış için "Kurtuluşun reçetesi seçimdir, milletin iradesidir" diyerek seçim çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, İstanbul Borsası'ndaki düşüşler ile ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İmamoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Adalet çökmüş. Ekonomi çökmüş. Faturası da milletin sırtına yüklenmiştir. 'Siyasi vurgun' peşinde koşanlar, 'vurgunun' her türlüsünü bu millete yaşatmış, nihayetinde bu iktidar da dibe vurmuştur. Yönetme becerisi kalmamıştır. Ekonomi ve Adalet yönetimlerinde krizin derinleşmesinin ancak iki nedeni vardır. Birincisi, becerisizlik ve acemilik. İkincisi, art niyetli menfaat istismarı. Bu kara düzeni kuran da 86 milyonun içini karartan da bellidir. Bu rejim, denetleyici ve düzenleyici kurumların içini boşaltmış, milletin hakkını koruyacak liyakatli kamu görevlilerini dışlamıştır. Liyakatten sadakate, deneyimden eş - dost - akraba sistemi kurulmuştur. Her kurum, bir kişinin ağzına bakmak zorunda bırakılmıştır. Kurtuluşun reçetesi, seçimdir, milletin iradesidir, siyaset vurguncularının evlerine gönderilmesidir. Yarının bugünleri aratmaması için hemen ve derhal seçim."

Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluİstanbulPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig’de desteklediği dev takımı açıkladı Suudi Arabistan Spor Bakanı, Süper Lig'de desteklediği dev takımı açıkladı
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
13:26
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:16:46. #.0.2#
SON DAKİKA: İmamoğlu borsadaki düşüş sonrası seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement