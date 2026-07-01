İmamoğlu Davasında Ongun'un Savunması

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 60. duruşmasında, İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması alındı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, dün başladığı savunmasına devam eden tutuklu sanık Ongun, firari sanıklardan Emrah Bağdatlı'yı 20 yıldır tanıdığını, çok sevdiğini ve arkadaşı olduğunu söyledi.

Ongun, "Emrah, İletişim Koordinatörlüğüne haftanın bir ya da iki günü gelir, bazen gelmezdi. Geldiğinde de zaten en fazla 1-2 saat kalırdı. Benim odama gelirdi, benim yanıma otururdu. Emrah Bağdatlı'nın medya, prodüksiyon, film ve etkinlik alanında 15 yıllık ortağıyla beraber şirketleri var, bir tecrübesi var. Doğal olarak benim de tanıdığım, bildiğim insanlardan bu alanların en sağlıklı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yürütülmesi için fikir danıştığım, fikrini aldığım pek çok insan vardır. Onlardan bir tanesi de benim yakın arkadaşım Emrah Bağdatlı'dır." ifadelerini kullandı.

Emrah Bağdatlı'nın danışmanı olmadığını, kendisinin danışmanlık görevi olduğunu söyleyen Ongun, danışmanın danışmanı olamayacağını savundu.

Sanık Ongun, üzerine atılı suçlamaları reddederek, savunmasını tamamladı.

Cumhuriyet savcısının, "İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker yargılama aşamasındaki savunmasında, Emrah Bağdatlı'yı sizin danışmanınız olarak bildiğini, bu durumu da kendisine sizin söylediğinizi ifade etti. Neler diyeceksiniz?" sorusuna sanık Ongun, şu yanıtı verdi:

"Emrah Bağdatlı benim danışmanım olsa ben burada 'Emrah Bağdatlı benim danışmanım.' derim. İletişim koordinatörlüğünde, kültürel etkinliklerde birkaç fikrini sormuşumdur. Bunlar gerçektir. Bunlar da bir nevi insanın bildiği alanla ilgili fikrine başvurmak, danışmaktır. Adam benim arkadaşım, işi de biliyor. Niye danışmayayım? Ama derseniz ki 'Emrah Bağdatlı sizin danışmanınız mı?', o zaman benim size evrak sunmam icap eder. Öyle bir evrak yok değerli savcım."

Sanık Ongun, Cumhuriyet savcısının, "Tutuklanmadan önce aylık geliriniz nasıldı? Medya AŞ ve başkan danışmanlığı süreciyle ilgili aldığınız maaş var mıydı? Maaş haricinde bir geliriniz oldu mu?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak bir maaş alıyorum. Son aldığım maaş, başkan danışmanı olarak 82 bin lira gibi bir paradır. Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak huzur hakkı alıyorum, 110 bin lira gibi bir huzur hakkım var. Keza ülkemizin ekonomik sorunları nedeniyle faiz oranları çok yüksek olduğu için aylık repoda param vardır, bankada şu an el konulmuş. Onun da geliri var. Poliste verdiğim ifade bu üç gelirin toplamıdır. Beylikdüzü'nde evim var, onun kirası var."

Cumhuriyet savcısı, "Bazı beyanlarda hakkınızda, 'haksız zenginleşme' gibi iddialar var. Beykoz'da bir siteye taşınmışsınız. Kira ödeme süreçleriyle ilgili, nasıl bir süreç yürüdü? Kirayı siz mi ödediniz, belediye mi ödedi?" sorusunu sordu.

Sanık Ongun bu soruyu ise "Bu konunun bana yönelik suçlamalarla bir ilgisi yok. Ben ev kirası konusunda zaten gerekli açıklamayı yine bir basın mensubuna yapmıştım. Ev benim değil, kiracıyım. Böyle bir suçlama da iddianamede şahsıma yöneltilmediği için savcılık sorgumda da emniyet sorgumda da mahkeme sorgumda da böyle bir soruyla muhatap olmadığım için bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum." şeklinde cevapladı.

Çapraz sorgunun tamamlanmasının ardından sanık Ongun'un avukatları savunma yaptı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı avukatı söz alarak, suçtan zarar görme ihtimallerine binaen davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, katılma taleplerini ara kararda değerlendireceklerini belirtti.

Duruşma, sanık Ongun'un avukatının savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.