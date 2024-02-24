İmamoğlu, Fatih Kara Surları Belgrad Kapı 2. Etap Restorasyonu Açılış Törenine Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih Kara Surları Belgrad Kapı 2. Etap Restorasyonu Açılış Töreni" ile Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki halk buluşmasına katıldı.

İmamoğlu, Sümbülefendi Mahallesi'nde Çocuk Kütüphanesi ve İBB Kültür'ün düzenlediği atölyede resim yapan çocuklarla sohbet etti.

Ardından katıldığı törende konuşan İmamoğlu, Marmara Denizi'nden Haliç'e kadar tarihi kara surları restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tarihi mirasa sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirten İmamoğlu, "Ben o sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiş bir belediye başkanı olmak için yola çıktım. Bugün onun gururunu yaşıyorum çünkü bugün İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor." dedi.

İBB Miras'ın tarihi eserlerin bakım ve restorasyonu konusunda sadece İstanbul için değil dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini kaydeden İmamoğlu, "Kara Surları Belgrad Kapı" restorasyonunun da surların estetiğini bozmayacak şekilde, bilimsel ve evrensel ölçütlerle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Belgrad Kapı ile kara surları rotasına çok güzel bir durak daha eklediklerini dile getiren İmamoğlu, kara surlarının dünya ölçeğinde konserlere, söyleşilere, atölyelere ev sahipliği yapacağını, kesintisiz bir yürüme rotasıyla da bölgeye ve İstanbul'a değer katacağını söyledi.

İmamoğlu, kara surlarındaki çalışmaların tamamı bittiği zaman İstanbul'a gelen her turistin mutlaka görmek isteyeceğini belirterek, "Burayı hissetmek için can atacak çünkü burası 1600-1700 yıllık bir alan. Buradaki tarihi hissedecek, tarihi hissederken Bizans döneminden, Roma döneminden bugüne, aynı zamanda kutlu fetih dönemini ve sonrasını burada yaşayıp görecekler. İstanbul'da turizmi, belki de turist açısından konaklamayı, en az bir gün daha arttıracak bir rotayı hayata geçirecek." diye konuştu.

İstanbul'un belediyecilik tarihinde en verimli dönemini yaşandığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi yapılardan restorasyona, metro yapımına kadar, şehre kazandırılan yeşil alanlardan sosyal desteklere, altyapı yatırımlarından kültür ve spor yatırımlarına kadar her alanda İstanbul, hiç bu kadar icraatçı bir dönem yaşamadı. Ben, her türlü yarışa varım. Zaten bu arkadaşların yaklaşık 20 yılı ile de yarışır durumdayım. 5 yıl eşittir: 20 yıl, 25 yıl."

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bir gazetecinin "Pazartesi günü gerçekleştirilecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın açılışına katılacak mısınız?" sorusuna, "Bize bir davet yapıldı ama süreçleri pazartesi görelim bakalım." yanıtını verdi.

" Murat Kurum, Kandil uzlaşısının adayı olduğunuz iddiasını yineledi. Sancaktepe'de DEM Parti bayraklarının olduğunu söyledi. Siz ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine İmamoğlu, "Gündemi İstanbul olan arkadaşların sabrı, birkaç hafta sürebildi ve bu yolda daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet, sandıkta cevap verecek." açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, ardından Fatih Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki halk buluşmasına katıldı. Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Fatih'e yapılan yatırımlarla ilgili bilgi paylaştı.

İmamoğlu, CHP'nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve kendisi için oy istedi.