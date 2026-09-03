İmamoğlu: Canlı yayını istiyorum, milletimden saklayacak sözüm yok

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 75'inci gününde tutukluluk değerlendirmesi için beyanı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adalet Bakanı bu davaya müdahale ederek 'Ekrem İmamoğlu hala davanın canlı yayınlanmasını istiyor mu acaba' diye soruyor. Derdi Ekrem İmamoğlu. Evet, canlı yayını istiyorum. Hem de misliyle istiyorum. Başladığı ilk günden bugüne geçmiş duruşmalar da yayınlansın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda 75'inci gününde devam ediyor.

Tutuklu sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa yönelik beyanları ve tahliye taleplerinin alındığı duruşmada, İmamoğlu İnşaat AŞ Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatı Kemal Yıldız ve Atacan Işık ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya'nın ardından son olarak Ekrem İmamoğlu dinlendi. Kürsüye saat 18.52 itibarıyla gelen İmamoğlu, milleti selamlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"1 Eylül'de adli dönemin başladığı bir ortamda, bütün yargı mensuplarının ve burada bulunan, bulunmayan hukukçularımızın da aynı şekilde hayırlara vesile olmasını dileyeceğim bir dönemin başlangıcında çok hasar almış, toplumun yüzde 80'inin ne yazık ki yargıya inanmadığı, yargıya güvenmediği bir ortamda, bunun hasarlarının acilen giderildiği ve yanlışların değil; artık doğruların yapıldığı, yere düşen adaleti tekmelemenin değil; onu ayağa kaldırmanın sorumluluğuyla hareket edildiği bir sürecin hatırlandığı bir adli dönem olmasını da buradan hatırlatmayı önemsiyorum. Sonuçta çok önemli yıl dönümlerinde çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu buradan hissederek aziz milletimize duyurmak istiyorum. Silivri'deyiz. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük duruşma salonundayız ama asıl soru şu; böylesine büyük bir salon acaba ne kadar büyük bir adalete ev sahipliği yapıyor ya da yapabilecek? Yanıtını elbette ki kıymetli milletimiz verir. Eninde sonunda milletimiz bunun yanıtını verir ve elbette gereğini de yapar.

"BURADAN ÖRGÜT ÇIKMAZ"

Bu salona baktığımızda, esasında 'örgüt' diye bir kavramın konuşulduğu bir ortamda, arkamda bulunan, başta kadın arkadaşlarımız olmak üzere tutsak bulunan kıymetli kader arkadaşlarıma baktığımda buradan bir örgütün çıkmayacağını herkes görüyor. Kim bakmak isterse görebilir ama bakmazsa, görmek istemezse zaten ona bizim zorla gösterecek bir halimiz de yoktur. Buradan bir örgüt çıkmaz, bunu millet de görüyor. Burada bir suç örgütü yok. Gerçekten büyük bir zalimlikle mücadele eden kader arkadaşlarım var. Esasen dışarıda başka bir düzen görüyorum. Siyaset işaret ediyor, bir kısım medya hüküm veriyor, yargı harekete geçiyor, biri konuşuyor, diğeri manşet atıyor; ardından bir karar geliyor, gündem değişiyor. Gerçekten şipşak, böyle çok dikkat çekici, içinin dışının iyi analiz edilmesi gereken bir düzenle karşı karşıyayız.

"MİLLET ŞAHİDİMDİR"

Bu düzene 'sistem' diyebilirsiniz, 'örgüt' diyebilirsiniz ya da tersten konuşup örgüt, sistem, düzen, başka kavramlar da ekleyebilirsiniz. Bütün bunlar yaşanırken Türkiye'de ne yazık ki Adalet Bakanı neyle meşgul derseniz, çıkmış bu davayı konuşarak, bu davaya müdahale ederek 'Ekrem İmamoğlu hala davanın canlı yayınlanmasını istiyor mu acaba' diye soruyor. Bana göre iftiraname olan bu belgeye imza atan ve daha yayınlanmadan usulsüzce ne yazık ki 'asrın yolsuzluğu' diyerek cezayı önden kestiren, kesmeye çalışan dönemin başsavcısı, şimdi Adalet Bakanı olmuş olan şahıs; yetmemiş, bu ucube sistemde bir de HSK Başkanı olmuş. Derdi Ekrem İmamoğlu. Ben yine de buradan herkesin duyacağı bir şekilde cevap vereyim. Evet, canlı yayını istiyorum. Hem de misliyle istiyorum. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Başladığı ilk günden bugüne geçmiş duruşmalar da yayınlansın. SEGBİS orada, imkan var, teknoloji var. Her milimi yayınlansın, millet izlesin. Buyurun, bekliyorum çünkü benim milletimden saklayacak sözüm yoktur. Millet dinlesin, millet görsün. Ben, hep milletime konuştum. Millet kendi kararını versin çünkü ben her anımla, malımla, mülkümle, yaşamımla, her şeyimle açığım, şeffafım. Veremeyeceğim hesabım da yoktur. Çünkü millet şahidimdir."

(SÜRECEK)