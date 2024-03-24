İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim. Bizim dönemdeki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı. İstanbul'a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetimde oldukları 5 yıl boyunca tüm kurumlarıyla belediyeye yönelik yapılan soruşturmalara, denetlemelere ve teftiş sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları kaydetti:
"2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. (Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim.) Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı. İstanbul'a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk. 1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor. İstanbul'a hizmette Tam Yol İleri demeye, milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz."
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 5 yaşındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 6 Mart'ta fidye için kaçırılan 137 öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kaduna Valisi Uba Sani, öğrencilerin zarar görmeden serbest bırakıldığını açıkladı. Nijerya, silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?