İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk - Son Dakika
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İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk

İmamoğlu: İBB\'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, İBB'nin denetim sayısının arttığını ve şeffaf ve dürüst bir yönetim örneği olduklarını belirtti.

24.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye AKP yönetimi döneminde ve kendi dönemlerinde yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim. Bizim dönemdeki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı. İstanbul'a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetimde oldukları 5 yıl boyunca tüm kurumlarıyla belediyeye yönelik yapılan soruşturmalara, denetlemelere ve teftiş sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"2014-2019 arası İBB tüm kurumlarıyla sadece 147 kere denetlendi. (Bunların büyük çoğunluğu rutin denetim.) Bizim dönemki inceleme soruşturma ve teftiş sayısı tam 1019. Sonuç; hiçbir soruşturmadan bir şey çıkmadı. İstanbul'a hizmette şeffaf ve dürüst yönetimimizle örnek olduk. 1019 incelemeden bir şey çıkaramayanların iftira ve kumpas siyasetine başvurması bizi şaşırtmıyor. İstanbul'a hizmette Tam Yol İleri demeye, milletin parasını millete vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: İBB'nin denetim sayısı arttı, şeffaf ve dürüst yönetim örneği olduk - Son Dakika

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