İmamoğlu: İstanbul kültürüyle, sanatıyla dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulur

(İSTANBUL)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İKSV 31. İstanbul Caz Festivali Ödül Töreni'nde konuştu. "İstanbul; kültürüyle, sanatıyla anıldığı zaman dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulur" diyen İmamoğlu, "İstanbul'un iyi yarattığı, iyi olan her şeyin dalgası bütün dünyaya yayılıyor. O bakımdan negatifin de aynı etkisi olacağını düşünerek, bu şehir negatif hiçbir şeyi hak etmiyor. Hep pozitif, hep iyi, hep iyi enerji, yüksek enerji, kültür, sanat, yaşam, renklilik, üreticilik, yaratıcılık; bütün unsurları hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 31. İstanbul Caz Festivali Ödül Töreni'nde konuştu. Sarıyer Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Bahçesi'nde düzenlenen törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte katılan İmamoğlu'na, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından, festivale katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

"Bu şehrin her türlü sesi, tılsımı, yaratıcılığı çok kıymetli"

İBB olarak, İKSV Caz Festivali'ne katkı sunmanın onurunu yaşadıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul; kültürüyle, sanatıyla anıldığı zaman dünya ölçeğinde hak ettiği yeri bulur. Bu manada bu şehrin her türlü sesi, tılsımı, yaratıcılığı çok kıymetli. Sanatın bu şehirde zenginleşmesi için, elbette ki özgür alanlara ihtiyaç var; elbette ki insanların yaratıcılığına fırsat veren bir ortama, bir atmosfere ihtiyaç var. Biz de bunu, kent yönetimi olarak, İstanbul'umuzun her anında, her noktasında, her yaşayanına hissettirmek istiyoruz; kendisini ifade etmek isteyen her insana bunu hissettirmek istiyoruz. Bu ifade biçimi, ifade özgürlüğü zaten sanatı, kültürü ve yaşamı en renkli hale getiren ve tetikleyen bir ortam. Bu bağlamda biz de görevimizi yerine getirme konusunda kararlıyız" dedi.

"Bu şehir negatif hiçbir şeyi hak etmiyor"

Göreve geldiklerinden bu yana İstanbul'un kültür-sanat yaşamına önemli mekanlar ve katkılar sunduklarının altını çizen İmamoğlu, "İstanbul, gerçekten şehir olarak öyle büyük bir yere sahip ki, ben, Belediye Başkanı olarak yaşadığım diyaloglarda bunu daha da üst seviyede hissediyorum. İstanbul'un iyi yarattığı, iyi olan her şeyin dalgası bütün dünyaya yayılıyor. O bakımdan negatifin de aynı etkisi olacağını düşünerek, bu şehir negatif hiçbir şeyi hak etmiyor. Hep pozitif, hep iyi, hep iyi enerji, yüksek enerji, kültür, sanat, yaşam, renklilik, üreticilik, yaratıcılık; bütün unsurları hak ediyor. O bakımdan ben eminim ki, bu şehrin insan kaynağı da o anlamda çok güçlü ve tabii İKSV gibi bu gücü gerçekten iyi servis eden çok değerli kurumlarımız var. Ben, kültür-sanat yaşamına sunduğu katkılardan ötürü İKSV'ye, ilk anından bugüne bütün kuruma, bütün yöneticilerine, bütün emekçilerine hepinizin huzurunda, İstanbul şehri adına, şahsım adına teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

"Sanatı bu şehrin her insanının kulağı duymalı"

Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasının ilk yılında, ilçede bugüne kadar devam eden caz festivalini başlattığını hatırlatan İmamoğlu, "Şehrin her noktası çok güzel. Benim iddiam odur ki; sanatı bu şehrin her insanının kulağı duymalı, her insanının gözü görmeli, her insanının eli hissetmeli. O zaman sanat daha itibarlı, daha güzel, daha kapsayıcı olur. Bunu şehrin her noktasına taşımalıyız. Bu konuda tabii ki Belediyemiz, tabii ki İKSV çok sorumluluk alıyor ve sorumlu davranıyor. Eminim ki buradaki sanatseverler ve sanatın içindeki insanlar da aynı duyarlılığı gösteriyor. Bu bakımdan yolumuz açık olsun. Birlikte çok güzel işler üretelim. Sanatın önünde saygıyla eğilen yöneticiler olalım. Sanatı can kulağıyla takip edelim. Ben sanatçı hayranıyım, sanat hayranıyım" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Avusturya maçı esprisi

Açılışa ev sahipliği yapan Avusturya Başkonsolosluğu'na teşekkürlerini ileten İmamoğlu, sözü, dün akşam Türkiye ve Avusturya arasında oynan Avrupa Şampiyonası maçına getirdi ve konuşmasını, "Ben, aynı zamanda dün akşamki misafirperverlikleri için de kendilerine teşekkür ettim hepiniz için. Güzel bir maçtı. Tabii Avusturya da iyi bir takımdı ama Türkiye'nin gençleri daha hararetliydi dün akşam. 'Bundan sonra yolu açık olsun' diyerek böyle biraz esprili sohbetleştik" sözleriyle tamamladı.