İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu

İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı\'na tebrik ziyaretinde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Kadıköy'e yönelik yapılan hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

22.05.2024 20:18  Güncelleme: 20:20
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu. Önceki dönemde Kadıköy'e yönelik farklı alanlarda önemli hizmetler yaptıklarını belirten İmamoğlu, "Umarım tarihin en başarılı beş yılını Kadıköy'ümüze yaşatırız. Allah, bizi utandırmasın" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu. Kösedağı, İmamoğlu'nu Kadıköy Belediyesi'nin eski merkez binası olan Şehremaneti Sanat ve Edebiyat Kütüphanesi'nde ağırladı.  Kösedağı'na ve ekibine başarılar dileyen İmamoğlu, "İstanbul'da belki de en fazla sorumluluk sahibi olunacak ilçelerden bir tanesi Kadıköy. Bu görevi layığıyla yerine getireceğinden hiçbir kuşkum yok" dedi.

Kösedağı ile yaklaşık 10 yıllık bir Büyükşehir Belediyesi mesaileri olduğunu aktaran İmamoğlu şunları söyledi:

BB'deki beş yılımızın şahidi"

Bunun beş yılı çok etkin, çok aktif bir icracı dönemin içinden de geçti. Dolayısıyla Kadıköy'e dönük, geçtiğimiz beş yılda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarımızın ve yapmak istediklerimizin birebir şahidi olan bir yol arkadaşımız. Bu hem kendisi için hem ekibi için değerli bir şans. Biz de hem onun adına olan hem bizim adımıza olan bu şansı, en güçlü seviyede değerlendirmek ve Kadıköy'ün eksikliklerini tamamlamak istiyoruz. Çokça iş yaptık. Kadıköy'de çok güzel işlere imza attık ama altyapı ama çevre ama üst yapı ama yeşil alan, farklı konulara da değinen, dokunan. Şimdi bu süreçte çok daha iz bırakacak işleri gerçekleştirmek arzusundayız ulaşıma dair ve diğer çerçevelerde. Umarım tarihin en başarılı beş yılını Kadıköy'ümüze yaşatırız. Bu hedefle Mesut Kösedağı Başkanımıza, kıymetli siyasi yol arkadaşlarına, aynı zamanda bürokraside görev alan değerli arkadaşlarımıza ve bütün Kadıköy halkına, bu beş yılda başarılar dilerim. Allah bizi utandırmasın. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz.

Kösedağı: "İBB ile çok sıkı çalışma arzusundayız"

Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı da İmamoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, "Başkanım sizi evinizde, Kadıköy'de ağlamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Sizi ve heyetinizi zaten yıllardır tanıyoruz, beraber de çalışıyoruz. Bu dönemde de yine Kadıköy Belediyesi ile Büyükşehirle beraber çok sıkı çalışma arzusundayız hem yatırım anlamında hem bilgi birikim anlamında. Evinize hoş geldiniz Başkanım" sözleriyle dile getirdi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Kösedağı, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Kadıköy'ün sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Kösedağı'na tebrik ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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