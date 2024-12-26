İmamoğlu: \'Kanal İstanbul Projesi\' Yargı Tarafından İptal Edildi\'

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin olarak, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi! İstanbul ve tüm Marmara'yı korumak adına İstanbul'un Muhafızları var" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Kanal İstanbul ve Yenişehir projesine yargı bir kez daha dur dedi! Açılan davada hem rezerv alan kararı, hem de Çevre Düzeni Planı şehircilik esasları bakımından iptal edildi. İstanbul ve tüm Marmara'yı korumak adına İstanbul'un Muhafızları var. Mahkemenin çarpıcı tespitlerini herkes okumalı" ifadesini kullandı.