İmamoğlu\'ndan Akpolat\'ın Tutuklanmasına Tepki

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kumpaslarınız bu bileği bükemeyecek! Milletin demokrasi yumruğundan kurtulamayacaksınız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiç birimiz!" tepkisinde bulundu.