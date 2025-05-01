İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Telef" Yanıtı: "Allah'ın İzni, Milletin Desteğiyle Ne Telef Olacağız Ne de Kimseyi Telef Edeceğiz"

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "telef" sözlerine, "Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, telef olan demokrasi ve hukuktur, telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gencin hayatıdır, telef olan 'milletin hizmetkarı' diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır. Allah'ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin dünkü grup toplantısında, "Eskiler, 'Keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş' derler. Bakalım, Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" şeklindeki sözlerine yanıt verildi.

"Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından biri"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın. Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını 'telef' etmekle tehdit etmişsin. Beni değil, on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim, Cumhurbaşkanının 'telef oldunuz', 'telef olacaksınız' sözü, Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir. Erdoğan, rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir. Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun: Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz 'heybenden' çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim, telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir, telef olan demokrasi ve hukuktur, telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin, gencin hayatıdır, telef olan 'milletin hizmetkarı' diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır, telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan'ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır. Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, 'telef etmediği' ne kaldı? Allah'ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız ne de kimseyi telef edeceğiz. Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız."