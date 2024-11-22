İmamoğlu\'ndan Türk-Alman İlişkilerine Vurgu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Helmut Schmidt Vakfı'nda yaptığı konuşmada Türk Alman ilişkilerinin önemini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu, Türkiye ile Almanya arasından 1961 yılında imzalanan iş göçü anlaşmasının bugün bile ele alınması gereken stratejik bir adım olduğunu söyledi.

Türk-Alman ilişkilerinin önemini vurgulayan İmamoğlu, Almanya'da 3,5 milyona yakın Türk kökenlinin yaşadığına işaret ederek, Türkiye'den göç etmiş bu insanların Almanya'ya iyi uyum sağladığını ve bunun Almanya için bir avantaj olduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu Almanya'daki Türklerin yaşadıkları bölgelerde siyasete daha fazla katılım sağlamalarını da istedi.

İBB Başkanı İmamoğlu Ukrayna'daki savaşta ve Gazze'de on binlerce insanın öldüğünü ve milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini, insani trajedilere tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu Berlin'deki temasları çerçevesinde Kreuzberg semtindeki Türk esnafı da ziyaret etti.