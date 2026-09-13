İmamoğlu'ndan Tuzla davası tepkisi, 'Böyle düzenden adil yargılama beklemeyin' - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Tuzla davası tepkisi, 'Böyle düzenden adil yargılama beklemeyin'

İmamoğlu\'ndan Tuzla davası tepkisi, \'Böyle düzenden adil yargılama beklemeyin\'
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Tuzla davası'nda verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, 'Böyle bir düzenden kimse adil bir yargılama beklemesin' dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tuzla davası"nda kendisine verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin, "Böyle bir düzenden kimse adil bir yargılama beklemesin" dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımında "Tuzla davası"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi lütfen kendinizi benim yerime koyun. Beraat ettiğiniz bir dava var. Yargı ve siyaset oyunlarıyla, bu davada tekrar hakim karşısına çıkarılıyorsunuz. Üstelik hakim sadece ifade alacak. Çünkü dava, ifade alınmadığı için bozulmuş. Yani esas değil usul meselesi. Bu esnada, beraat veren hakim hemen değiştiriliyor. Yeni atanan hakim beraat kararını yok sayıyor ve 2 yıldan fazla hapis cezası veriyor ki siyaset yasağı da gelsin.

Tuzla davasının özeti budur ve tam bir skandaldır. Bu asla tesadüf değildir. Bütün davalarımda hakimler değiştirildi. Müdahale edilen mahkemelerin 'Türk milleti adına' değil, siyaset ve bir kişi adına karar verdiğine artık şüphe yoktur. Tuzla skandalı; bunun son, açık ve sarih kanıtıdır. Böyle bir düzenden kimse adil bir yargılama beklemesin. Yüksek yargı camiasını, hakim ve savcıları tarihi bir sorumlulukla düşünmeye davet ediyorum. Millet şahidimdir!"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Tuzla davası tepkisi, 'Böyle düzenden adil yargılama beklemeyin' - Son Dakika

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