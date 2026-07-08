İbb Davası'nda 64. Gün... İmamoğlu'nun Avukatı Fikret İlkiz: "İmamoğlu Savunmadan Kaçmadı"

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN- ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 64. gününde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz, "Müvekkilimiz Ekrem İmamoğlu, 'Susma hakkını mı kullanıyorsunuz?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi. Nasıl oluyor da 2 gün kaybedildi ve bu 2 gün kaybın faturasını bize kesiyorsunuz. Biz hiçbir savunmadan kaçmıyoruz. Ekrem İmamoğlu hiçbir savunmadan kaçmıyor" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşmaya, Mahkeme Başkanı'nın yarına kadar savunma için süre verdiğini söylediği Ekrem İmamoğlu ile yaşanan polemiklerin ardından ara verilmişti.

Savunma için ayrılan süreyi yetersiz bulan, ardından salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu'nun, "Susma hakkımı kullanmıyorum. Taleplerimi ve tespitlerimi anlatacağım" şeklindeki sözleri, duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı tarafından tutanaklara, "susma hakkını kullandı" şeklinde geçirildi.

Tutuklu sanıklar aranın ardından yeniden duruşma salonuna getirildi. Yakınları, tutuklu sanıklara seslenerek selam vermeye çalıştı. İmamoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, duruşmanın düzeninin, mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanacağına ilişkin 203. maddesi uygulanarak salondan çıkarıldığı için sanık sandalyesindeki yerini alamadı.

"TAKDİRİNİZLE KAMU GÜCÜNÜ KULLANIYORSUNUZ"

Duruşmada, İmamoğlu'nun avukatlarına söz verildi. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "Tutumunuz hakkı sınırlandırdığı gibi bir de Ekrem Bey'i salondan çıkardınız. Takdirinizle kamu gücünü kullanıyorsunuz fakat bunu kullanırken CMK'daki diğer usulleri uygulamadınız. Örneğin İmamoğlu salona getirildiğinde yokluğundaki yapılan işlemleri ona açıkladınız mı?" dedi.

"BÖYLE BİR KEPAZELİĞİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"

İmamoğlu'nun diğer avukatı Tora Pekin ise "Müvekkilimin talepleri savunma hakkını kısıtlayan taleplerinizi geri almanıza yönelikti. Almış olduğunuz karar, sadece hukuka aykırı değil gerçeğe, hakikata aykırı. Duruşma devam ederken savcının '203'ü uygula' diye atlaması gözümüzden kaçmadı. Böyle bir kepazeliği ilk kez görüyorum. Ben bu kadar yanlış, bu kadar kötü bir uygulamaya ilk kez şahit oldum. Herkesten önce Mahkeme Başkanı olarak sizin karşı çıkmanız gerekirdi" diye konuştu.

"İMAMOĞLU SAVUNMADAN KAÇMADI"

İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Fikret İlkiz de şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz Ekrem İmamoğlu, 'Susma hakkını mı kullanıyorsunuz?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi. Nasıl oluyor da 2 gün kaybedildi ve bu 2 gün kaybın faturasını bize kesiyorsunuz. Biz hiçbir savunmadan kaçmıyoruz. Ekrem İmamoğlu hiçbir savunmadan kaçmıyor. Ekrem İmamoğlu sorgudan kaçmadı."

Mahkeme Başkanı da "Söz hakkı verdik, savunmasını yapsaydı" dedi.

KADIGİL'DEN, MAHKEME BAŞKANI'NA: "SEN HAKİM DEĞİLSİN, AKP'LİSİN"

TİP Milletvekili Sera Kadıgil ise Mahkeme Başkanı'nın bu sözü üstüne "Sen hakim değilsin. Sen AKP'lisin. Hiçbir sanığa 6 saat savunma yapabilirsin' diyemezsin. Faşizme karşı omuz omuza" diye bağırdı

Mahkeme Başkanı, "O söz hakkı vermeden konuşan kim? Milletvekiliyse milletvekili, dışarı çıkartın" diye talimat verdi. Kadıgil, dışarı çıkarıldı.

İNAN GÜNEY'E TAHLİYE TALEBİ

Ardından duruşma savcısı, tutuklululara ilişkin görüşünü açıkladı. Savcılık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Medya AŞ'nin eski çalışanı organizatör Ceyda Kıryak ve İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Serap Karay'ın tahliyesini talep etti.

Duruşmaya bir ara karar arası verildi.