İmamoğlu'nun Erzincan Buluşmasına Katılan Vatandaşlar: Gençlerimize İş Vermiyorlar. - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Erzincan Buluşmasına Katılan Vatandaşlar: Gençlerimize İş Vermiyorlar.

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CHP’nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salon verilmeyen Erzincan'da vatandaşlarla sokaklarda buluştu. CHP Erzincan İl Başkanlığı’nın bulunduğu caddeyi ve sokakları dolduran vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Yahu salonu vermesen ne olur? Bu millet bu meydanlara sığmaz. Düşünün ki, her türlü propaganda imkanına sahipler. Buna rağmen, bir salonu bile vermekten korkuyorlar" dedi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen buluşma sırasında ANKA Haber Ajansı mikrofonuna konuşan vatandaşlar hayat pahalılığı ve işsizlikten yakındı. İlacını alamadığını belirten bir vatandaş ise "Herkes yiyip içiyor, ben kahrını çekiyorum. Değişiklik istiyorum" dedi.

17.03.2025 10:53  Güncelleme: 12:08
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(ERZİNCAN) - CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salon verilmeyen Erzincan'da vatandaşlarla sokaklarda buluştu. CHP Erzincan İl Başkanlığı'nın bulunduğu caddeyi ve sokakları dolduran vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, "Yahu salonu vermesen ne olur? Bu millet bu meydanlara sığmaz. Düşünün ki, her türlü propaganda imkanına sahipler. Buna rağmen, bir salonu bile vermekten korkuyorlar" dedi. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen buluşma sırasında ANKA Haber Ajansı mikrofonuna konuşan vatandaşlar hayat pahalılığı ve işsizlikten yakındı. İlacını alamadığını belirten bir vatandaş ise "Herkes yiyip içiyor, ben kahrını çekiyorum. Değişiklik istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı yolculuğun 10'uncu durağı Erzincan oldu. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, iftarda, 19 Mayıs 2016 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerine konuk oldu. Acılı aileyle birlikte orucunu açan İmamoğlu; anne Azime Kılıç, baba Özel Kılıç ile şehidin kardeşleri Burak ve Murat Kılıç'la sohbet etti.

İmamoğlu, iftarın ardından, CHP Erzincan İl Başkanlığı önündeki caddede; Ağrı, Ardahan, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illerinden gelen CHP'lilerle ve vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu, "Yahu salonu vermesen ne olur? Bu millet bu meydanlara sığmaz. Düşünün ki, her türlü propaganda imkanına sahipler. Buna rağmen, bir salonu bile vermekten korkuyorlar" sözleriyle, salon verilmemesini eleştirirken, vatandaşlar da "Türkiye babamızın, dedemizin savaşarak aldığı bir ülke. Kimsenin babasının malı değil. Dar alan kimse sığmıyor. Gelen geri gitti. Gelen geri gitti" diyerek tepki gösterdi. Erzincan'da İmamoğlu'nu desteklemek için buluşan vatandaşların ANKA Haber Ajansı mikrofonuna değerlendirmeleri şöyle:

"Çocuklarımızın aydınlık geleceği için"

"Türkiye babamızın, dedemizin savaşarak aldığı bir ülke. Kimsenin babasının malı değil. Dar alan kimse sığmıyor. Gelen geri gitti. Gelen geri gitti. İnan ki köylerden ben otobüs çıkarttım gittim Kemah'tan getirdim buraya. Hep geri gittiler. Kimse sığmadı buraya. Çoluk çocuğumuz için, geleceğimiz için. Geleceğimiz için. Çocuklarımız için. Bizden geçti yani. Çocuklarımızın aydınlık geleceği için. Başka bir şey değil. Tek güvencemiz Ekrem İmamoğlu. Başka bir şey yok."

"Çok mutluyum. Her türlü desteği veriyoruz. Çok seviyoruz İmamoğlu'nu. Adaletli bir insan. En güzeli adaletli olmak. Hak yemiyor. Hepimizi savunuyor. Çok seviyoruz. Herşey istediği gibi olur umarım."

"Her şey daha güzel olacak inşallah. Mutluyuz, seviyoruz. İnşallah değiştireceğiz."

"Kısacası herşey çok güzel olsun. Emekliler bas bas bağırıyor. Nasıl geçineceğiz, nasıl geçiniyoruz diye. Biz de aynı koşullardayız işte."

"Durum kötü, geçinemiyoruz. Herşey ateş pahası"

"Durum kötü, geçinemiyoruz. Her şey ateş pahası. Hiçbir şey alamıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Kurtuluruz belki bu çileden."

"Köyde çiftçiyiz. Çiftçiye destek istiyoruz. Geçinemiyoruz. İnşallah İmamoğlu gelir herşey güzel olur."

"Dileğimiz yönetimin değişmesi. Geçim yoksa seçim var. Geçinemiyoruz, emekliyiz birini alıyoruz birini alamıyoruz."

"Gençlerimize iş istiyoruz"

"Gençlerimize iş yok. İş vermiyorlar. Gençlerimize iş istiyoruz. Tek dileğimiz o. İnşallah İmamoğlu da kazanacak."

"Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Yer vermediler. Böyle yerlerde insaları bekletiyorlar."

"Hakkımı savunmaya geldim buraya"

"Ne diyeyim kuzum. Yoruldum demekten artık. Ne diyeyim... İlacımı alamıyorum yavrum ne diyeyim. Emekliyim ama ilacımı alamıyorum. Yemin ediyorum. Ben isteyerek buraya gelmedim. Hakkımı savunmaya geldim buraya. Herkes yiyip içiyor, ben kahrını çekiyorum. Ben de isterim ki ilacımı alayım. Keyfimden burada değilim bu saatte. İstiyorum değişsin. Değişiklik istiyorum ben."

"Erzincan'da yer vermedikleri için mutsuzuz. Fakat bütün engellere rağmen İmamoğlu'nun yanındayız. Sonuna kadar arkasındayız. Hodri meydan."

"Korkunun ecele faydası yok, geliyor gelmekte olan. Herşey çok güzel olacak. Hak, hukuk, adalet istiyoruz."

"Başbakan lazım. Türkiye'ye Başbakan lazım. Başbakansızdır Türkiye. Bundan sonra da Başbakan'ı seçeriz. Yirmi beş senedir Türkiye bu hale geldi."

"Duygularım çok güzel. İnşallah kazanacağız. İmamoğlu'na başarılar diliyorum. Çok mutluyum."

"Çok mutluyuz. İnşallah kazanacağız hep beraber. Türkiye kazanacak. Çok mutluyuz. Hep beraber kazanacağız bunu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Erzincan Buluşmasına Katılan Vatandaşlar: Gençlerimize İş Vermiyorlar. - Son Dakika

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