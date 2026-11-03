İmamoğlu'nun yargılandığı İBB Davası'nda Avrupa heyetleri duruşmayı izliyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun yargılandığı İBB Davası'nda Avrupa heyetleri duruşmayı izliyor

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İmamoğlu\'nun yargılandığı İBB Davası\'nda Avrupa heyetleri duruşmayı izliyor
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İBB Davası'nın üçüncü duruşması, 46'sı tutuklu 436 sanıklı dosyada Silivri'de 103'üncü günde devam ediyor. Duruşmayı Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu heyetleri izliyor; İmamoğlu heyetlere teşekkür etti.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. Duruşmayı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu heyetleri takip ediyor. İmamoğlu, Avrupa kurumlarından gelen heyetlere İngilizce seslenerek, "Hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ederim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam ediliyor. Duruşmaların 103. gününde, dosyadaki müşteki, tanık ve gizli tanıklar dinleniyor.

Duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye gelen izleyiciler, tutuklu sanıkları alkışlarla karşıladı. Duruşma salonunda "Foncular içeri, başkanlar dışarı" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

Tutukluların salona alkışlarla girmesinin ardından yakınları ve izleyiciler, sanıklara isimleriyle seslenerek desteklerini dile getirdi. İzleyiciler, Ramazan Gülten'e, "Adalet bir gün yerini bulacak" diye seslenirken, tutuklulara yönelik "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı.

İzleyiciler, Ekrem İmamoğlu'na ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Türkiye'nin umudu İmamoğlu" sloganlarıyla destek verdi, İmamoğlu, kendisine seslenen izleyicilere el sallayarak karşılık verdi.

AVRUPA KURUMLARINDAN HEYETLER DURUŞMAYI İZLİYOR

İBB davasının 103'üncü günündeki duruşmayı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Avrupa Parlamentosu heyetleri takip ediyor.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyetinde, raportörler Marc Cools ve Bryony Rudkin, Kongre Sekretaryası Yerel Demokrasiyi Koruma Dairesi Başkanı Stéphanie Poirel ile Kongre Anayasal Konular Danışmanı ve Bağımsız Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcısı Prof. Tania Groppi yer aldı.

Avrupa Bölgeler Komitesi heyetinde, Türkiye Çalışma Grubu Başkanı ve raportör Jelena Drenjanin, Yasama Çalışmaları Direktörü Béatrice Taulegne, politika uzmanı Bastien Revel ve siyasi danışman Christopher Cmoch bulundu.

Avrupa Parlamentosu heyetinde ise Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve parlamento asistanı Juan José López Gómez yer aldı.

İmamoğlu, Avrupa kurumlarından gelen heyetlere İngilizce seslenerek, "Hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ederim" dedi.

Heyetin gelmesinin ardından duruşma başladı. Tanıklar dinleniyor.

Kaynak: ANKA
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