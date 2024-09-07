İmamoğlu: Önümüzdeki genel seçimde iktidar olacağız

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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ESKİŞEHİR) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, "Temel amacımız bu ülkenin iyiliği ve güzel bir geleceğe evrilmesidir. Ülkemizin, şehirlerimizin, vatandaşlarımızın hak ettiği iyi yaşamı bütün şehirlerde ortaya koyacağız. Önümüzdeki genel seçimde iktidar olacağız" dedi.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Eksişehir Büyükşehir Belediyesi önünde Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve vatandaşlar karşıladı. İmamoğlu, burada vatandaşlara hitap etti, İmamoğlu, hizmetlerinden dolayı önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e şükranlarını sundu.

İmamoğlu, "Ayşe Hanım çok değerli bir yol arkadaşımız. TBB'de birlikte mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Elbette Eskişehir bizi farklı heyecanlarla buluşturuyor. Eskişehir hepimiz için sosyal demokrat belediyeciliğin, iyi şehirciliğin Türkiye'deki, son çeyrek yüzyıldaki kuluçkası. Böyle bir kuluçkayı var eden Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanımla dayanışmamızı, omuz omuza yolcuğumuzu, ülkemizin ve şehirlerimizin iyileşmesi adına hep bir arada tutacağız. Elbette temel amacımız bu ülkenin iyiliği ve güzel bir geleceğe evrilmesidir. Bize sürpriz yaptınız. Bizi burada karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Hem Ayşe Hanım hem biz şehirlerimize, hemşehrimize mahçup olmayalım. Hepinizi çok seviyoruz" diye konuştu.

"TBB geçen dönem siyasi ve adaletsiz davrandı"

İmamoğlu konuşmasının ardından Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ünlüce ve İmamoğlu, Eskişehir Belediye Meclisi Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Hem Eskişehirimizde hem de Eskişehir Büyükşehir Belediyemizde değerli başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan onur duyuyoruz" diyen Ünlüce, İmamoğlu'nu seçimdeki başarılarından dolayı kutladı.

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği'ne başkan seçilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Ünlüce, "Gerçekten Türkiye Belediyeler Birliği geçen dönem ne kadar siyasi davrandığı, ne kadar adaletsiz davrandığı hepimizin malumuyken Ekrem Başkanımızın başkanlığında bu dönem özellikle deprem bölgesinde başlayan yardımlarla gerçekten nasıl adaletli davranılıcağını, nasıl doğru yönetileceğini hem bizelere hem de Türkiye'ye göstermiş oldu" diye konuştu.

"Önümüzdeki genel seçimde iktidar olacağız"

Ünlüce'nin ardından söz alan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

"Yılmaz Hocadan bayrağı Ayşe Başkanımız devraldı. Ayşe Başkanımızla bu yeni dönemde daha da ivmelenen belediyeciliği, hizmet dönemini başta büyükşehirlerimizde yaşatmak istiyoruz. 11 büyükşehirin itibarını ve ortaya koyduğu iyi hizmetin halk dilinde ne kadar siyasetimize katkı sunduğunu hepimiz yaşadık ve gördük. Şimdi 14 büyükşehir belediyesi olduk. Her belediyemizden başarı bekliyoruz. Ama 14 büyükşehir belediyemiz bu dönem tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. 2019'da üstlenilen o büyük sorumluluk daha da büyüyerek devam etmektedir. Çünkü temel amacımız şehirlerimizde oluşturduğumuz mutluluğu bütün Türkiye'ye yayabilmektir. Bunun da yolu belediyelerin başarısından geçiyor. Yorulacağız ama yorulmayacağız. Çok çalışacağız, durmayacağız. Ülkemizin, şehirlerimizin, vatandaşlarımızın hak ettiği iyi yaşamı bütün şehirlerde ortaya koyacağız. Önümüzdeki genel seçimde iktidar olacağız."

Tüm belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerin "yüksek sorumluluk hissiyle" göreve devam etmeleri gerektiğini belirten İmamoğlu, "Hep birlikte başaracağız. Kazanacağımızı hissediyorum" diye konuştu.