İmamoğlu Protestolarında Polis Müdahalesi ve Biber Gazı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu Protestolarında Polis Müdahalesi ve Biber Gazı

Saraçhane'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, müdahaleye tepki göstererek birçok yaralı olduğunu ve insanların haksızlığa karşı öfkelerini dile getirdiklerini ifade etti.

23.03.2025 02:07  Güncelleme: 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden kalabalığa polis biber gazıyla müdahale etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, "Bozdoğan'ı bahane ederek, burada süreci bekleyen insanları süpüre süpüre, bina ile yol arasında sıkıştırmak istediler. Açtık belediyenin kapılarını, insanların üzerine gazı basarak, içeride yaralılar var. Şimdi 'provokatör' diyecekler. Ama içeride kafası, gözü patlamış 50 yaşında insanlar da var gençler de var. Sırf bu kalabalığı dağıtmak için binanın içerisine bir adım kalana kadar polisleri getirerek, insanların üzerine biber gazı sıktılar ve yaraladılar. Biz bu kalabalığı dağıtırız, sonra insanlar evlerine gider sanıyorlar. Yanılıyorlar. İnsanlar, yüz binler Saraçhane'ye hem ülkenin dört bir yanına bu haksızlık karşısında akmaya devam edecek" dedi.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'de bulunan vatandaşlara polis müdahalesine tepki gösterdi. Çelik, şöyle konuştu:

"Buraya tam dört gündür bütün yasaklamalara rağmen, internet erişimin kısıtlanmasına rağmen, yolların kapatılmasına rağmen yüz binler korku duvarlarını aşa aşa geliyorlar. Şu anda Ekrem Başkan, Çağlayan Adliyesi'nde ifade sürecinin içerisinde. Burada Bozdoğan'ı bahane ederek, bakın çok net söylüyorum. Bugün Sayın Vali ile yaklaşık 30-40 tane telefon konuşması gerçekleştirdim. Bozdoğan'ı bahane ederek, burada süreci bekleyen insanları süpüre süpüre, bina ile yol arasında sıkıştırmak istediler. Açtık belediyenin kapılarını, insanların üzerine gazı basarak, içeride yaralılar var. Şimdi 'provokatör' diyecekler. Başka şeyler söyleyecekler. Ama içeride kafası, gözü patlamış 50 yaşında insanlar da var. Gençler de var. 60 yaşında insanlar da var. Sırf bu kalabalığı dağıtmak için binanın içerisine bir adım kalana kadar polisleri getirerek, insanların üzerine biber gazı sıktılar ve yaraladılar. Biz bu kalabalığı dağıtırız, sonra insanlar evlerine gider sanıyorlar. Yanılıyorlar. İnsanlar, yüz binler Saraçhane'ye hem ülkenin dört bir yanına bu haksızlık karşısında akmaya devam edecek. İnsanlar burada. Çadırı, reviri oluşturduk. Seyyar tuvaletlerimiz burada. Belediye binasının giriş kapıları açık. Ekrem İmamoğlu bir an önce serbest bırakılıp, görevine dönmelidir. Talebimiz çok açık ve nettir. Sanıyorlarsa dışarıdaki kalabalığı gaz sıkarak dağıtacaklarını, buraya çökeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bizi buradan çıkartamazlar. Biz buradan çıkmayız. Biz buraya çökmelerine izin vermeyiz. Bu ülkenin umutlarını karartmalarına izin vermeyiz. Hem burada olacağız hem de yarın sandıkları kurup, Ekrem İmamoğlu'nu önce cumhurbaşkanı adayı, sonra cumhurbaşkanı yapıp, karanlığı yeneceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Protestolarında Polis Müdahalesi ve Biber Gazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 05:14:51. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Protestolarında Polis Müdahalesi ve Biber Gazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement