İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Tam 74 suçlama var, bu sefer konu "kitap" - Son Dakika
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İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Tam 74 suçlama var, bu sefer konu "kitap"

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İmamoğlu\'nun ifadesi ortaya çıktı! Tam 74 suçlama var, bu sefer konu "kitap"
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3 yorum

Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” isimli kitabı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. SEGBİS üzerinden ifade veren İmamoğlu, kitabın yapamadığını öne sürdüğü sorgu metninden oluştuğunu belirterek “Kitapta kamu barışını bozacak tek bir sözcük bile yok” dedi. Kendisine 74 ayrı suç isnat edildiğini söyleyen İmamoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” isimli kitabında yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun soruşturma kapsamında verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

“ALENEN AŞAĞILAMA” SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, kitapta yer alan ifadeler nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan başlatıldı. İmamoğlu, ifadesini Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden verdi.

“YAPAMADIĞIM SORGUYU KİTAP OLARAK YAYINLAMAYA KARAR VERDİM”

İfadesinde soruşturmanın ve Adalet Bakanlığının verdiği iznin “ciddiyetten uzak” olduğunu savunan İmamoğlu, 8 Temmuz 2026'da sorgusunu vermek için çıktığı duruşmada usule ilişkin itirazlarının mahkeme başkanı tarafından kesildiğini iddia etti. İmamoğlu, mahkeme başkanının “Savunma yapmayacağım” şeklinde bir tutanak tutarak kendisini salondan çıkardığını öne sürdü.

İmamoğlu, “‘Savunma yapmayacağım’ şeklinde bir cümlem olmamıştır. Bu cümle doğru değildir. Bunun üzerine yapamadığım sorguyu kitap olarak yayınlamaya karar verdim. Önümüzdeki dosyanın konusu bu sorgu metnidir” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME KARARI YOK AMA MATBAA BASKIYI DURDURMUŞ”

Kitabın basımı için bir yayınevi ile anlaştıklarını, yayınevinin gerekli başvuruyu yapıp bandrolleri aldığını anlatan İmamoğlu, basım sırasında polisin matbaaya geldiğini ileri sürdü. İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Basım başladığı sırada haber geldi; polis gelmiş, ‘Siz bir bekleyin’ talimatı vermiş. Bir mahkeme kararı yok ama matbaa, haklı olarak devletle karşı karşıya gelmemek için baskıyı durdurmuş. Matbaaya yasaklama kararı gelmiş. Polis sözde kendi bölgesini gezerken, tam da benim kitabımın basılmaya başlandığı gün usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldığı bilgisini almış.”

“22 BİN BANDROL BULUNDU”

Polisin bu bilgiyi nasıl edindiğinin belli olmadığını savunan İmamoğlu, bandrolsüz kitap iddiasına rağmen Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının arandığını, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunun aranmadığını öne sürdü. İmamoğlu, “Polis, matbaada yasal olarak temin edilmiş, basılamamış kitabıma ait tam 22 bin adet bandrolü buldu” dedi.

“HAKARET, KİTAP YASAKLATMANIN GEREKÇESİ OLAMAZ”

Yasalara göre bir kitabın satışının yasaklanabilmesi için sınırlı sayıda suçun sayıldığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hakaretin hiçbir türü bunlardan biri değil. Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine veya hükümete hakaret etmek, kitap yasaklatmanın gerekçesi olamaz. Bunlar zaten kitabımda yok ama olsa bile yasaklama sebebi değil. Sadece halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu, kitabı yasaklamaya dayanak olan bir madde. Kitapta kamu barışını bozacak tek bir sözcük bile yok.”

“SUÇLAMAYI ASLA KABUL ETMİYORUM”

Kitaptan alınan cümlelerle kendisine 74 ayrı suç isnat edildiğini belirten İmamoğlu, “Bugün şimdi de basılmayan bir kitaptan cımbızlanan cümlelerle bana 74 ayrı suç isnat ediliyor. Suçlamayı asla kabul etmiyorum. Umut ediyorum ki siz bir savcı olarak bu dosyada hukuka ve vicdana dönmeyi başarırsınız” diye konuştu.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (3)

  • najimtayfun najimtayfun:
    adama iftira üstüne iftira eklediler 1 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    hiçbir kimse Türkiye cumhuriyetini aşağılama hakkına sahip değildir.tevesül eden karşılığını bulur. 0 0 Yanıtla
  • zombiland82 zombiland82:
    adam dan ne korkmuşlar be adım atsa suç uyduruyorlar enteresan 0 0 Yanıtla
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