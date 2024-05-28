İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u Tebrik Etti - Son Dakika
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İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u Tebrik Etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, belediyecilik hizmetlerinin önde koştuğu bir dönem arzuladıklarını belirtti.

28.05.2024 10:44  Güncelleme: 10:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, "Paylaşımcı, uzlaşmacı, koordine olan belediyecilik anlayışının fayda vereceği tek şey var; milletimiz ve şehirlerimiz. Bu bağlamda seçimin geride kaldığı, artık belediyecilik hizmetlerinin önde koştuğu ve hep beraber görev yaptığımız bir dönemi arzu ediyoruz. Bu konuda hiçbir ilçemize bakışımız farklı değil, olmamalı, olmayacak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında tebrik etti. Dursun ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyen İmamoğlu, "Bu döneminde Sultangazi ilçemize iyi hizmetler sunmasını, bir önceki döneminden çok daha iyi hizmetlere kavuşması önemli bir dilektir. Her yerde söylüyorum; İstanbul'da her ilçe belediye başkanının çok başarılı olması, İstanbul'un başarılı olmasıyla paralel. Biz, bu duyguyla hareket ederek, bütün ilçelerimizi tek tek geziyoruz. Bugün de sizi ziyarete geldik" dedi.

"Hiçbir ilçemize bakışımız farklı değil, olmamalı, olmayacak"

Temel amaçlarının, her ilçenin sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu problemleri çözerek takip etmek olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Günün sonunda, bizim 5 yıllık stratejik planımızı birlikte yazalım istiyoruz. Bugün burada yapacağımız toplantıların oluşturacağı altyapı, meclise taşıyacağımız 5 yıllık stratejik planın da 39 ilçede olgunlaşmasını sağlayacaktır. Bu alanda bu paylaşımcı,, uzlaşmacı, koordine olan belediyecilik anlayışının fayda vereceği tek şey var; milletimiz ve şehirlerimiz. Bu bağlamda seçimin geride kaldığı, artık belediyecilik hizmetlerinin önde koştuğu ve hep beraber görev yaptığımız bir dönemi arzu ediyoruz. Bu konuda hiçbir ilçemize bakışımız farklı değil, olmamalı, olmayacak" diye konuştu.

"Bu en itibarlı yolculuktur"

İBB ve ilçe belediyelerinin koordineli, birbirinden haberdar olan, birlikte hizmet noktasında kabiliyetli davranan yerel yönetim sürecini başarma sorumluluğu olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "İnşallah milletimizin bize vermiş olduğu, güçlü bir mesaj olduğunu düşündüğüm, 'birlikte oturun, birlikte çalışın' mesajını hep beraber, en iyi şekilde uygularız. Bu, en itibarlı yolculuktur diye düşünüyorum. Bu manada, bugün tekrar yeni dönemimizde, Abdurrahman Başkanımıza üstün başarılar dilerken, bütün İstanbul'umuzda da başarılı bir hizmet dönemini hep birlikte yaşarız" ifadelerini kullandı.

Dursun: "İstanbul hizmeti her zaman hak eden bir şehir"

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun da "Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İstanbul, hizmeti her zaman hak eden bir şehir. Hep beraber inşallah bu güzel şehre hizmet etmeye devam ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabb'im bahtınızı açık etsin. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah güzel bir 5 yılı, hep beraber geçiririz" dedi. Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Dursun, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Sultangazi'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun\'u Tebrik Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Dursun'u Tebrik Etti - Son Dakika

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