İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına kurban eti ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına kurban eti ulaştırdı

Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'daki Filistin kamplarında kalan yardıma muhtaç kişilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı. İMG Filistin Kampları Sorumlusu Beytullah Karataş, bayramın ilk günü itibariyle Türkiye'den hayırseverlerin bağışladıkları kurban vekaletlerini Lübnan'daki Şatilla ve Sabra kampındaki mazlumlara ulaştırdıklarını belirtti. Karataş, kesim ve paketleme işlemlerini tamamladıktan sonra dağıtımların gerçekleştirildiğini ve elektrik ve su kuyusu noktasında yardımların devam edeceğini söyledi.

19.06.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonu (İMG), Lübnan'daki Filistin kamplarında kalan yardıma muhtaç kişilere hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerini ulaştırdı.

İMG Filistin Kampları Sorumlusu Beytullah Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arefe günü bölgeye gelen İMG ekiplerinin, bayramın ilk günü itibariyle Türkiye'den hayırseverlerin bağışladıkları kurban vekaletlerini Lübnan'daki Şatilla ve Sabra kampındaki mazlumlara ulaştırdığını ifade etti.

Karataş, İMG ekiplerinin bağışlanan büyükbaş kurbanlarının kesim ve paketleme işlemlerini yaptıktan sonra Filistin kamplarında dağıtımları gerçekleştirdiğini söyledi.

Karataş, "Kurbanlık hayvan bulmak noktasında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ama biz yardım kuruluşu olarak partner kuruluşlarla iş birliği ile bu süreci yönetiyoruz. Burada belli saatlerde elektrik ve su verilebiliyor. Kısıtlı imkanlar var. Bizim elektrik ve su kuyusu noktasında yardımlarımız bundan sonra da devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Beytullah Karataş, Filistin, Türkiye, Karataş, Kurban, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına kurban eti ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
11:02 Benzin ve motorine okkalı zam Benzin ve motorine okkalı zam
09:43 Hizbullah’tan İsrail saldırılarına misilleme Askerlerin toplanma alanını vurdular Hizbullah'tan İsrail saldırılarına misilleme! Askerlerin toplanma alanını vurdular
08:11 Tehdit, yasak aşk, rüşvet Kadın hakimle ilgili skandal iddialar Tehdit, yasak aşk, rüşvet! Kadın hakimle ilgili skandal iddialar
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
10:28 Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın’dan ilk sahne Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı Fazla kilolarından kurtulan Demet Akalın'dan ilk sahne! Kıyafetini görenler eski sözlerini hatırlattı
09:49 Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı Yakınını ziyaret için gittiği cezaevinde mahkum olarak kaldı
09:41 Otoyolu cehenneme çeviren kaza Ekipler tam 5 saatte söndürebildi Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Ekipler tam 5 saatte söndürebildi
09:23 Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu yürek yaktı
08:52 Fatih Terim’den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı Fatih Terim'den çok konuşulacak maç sonu yorumu: Türkiye oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazandı
08:45 Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale’de yangının ilerlemesi durduruldu Dünden beri alevlere teslim olan Çanakkale'de yangının ilerlemesi durduruldu
08:38 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu 6 katlı bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu
08:38 AK Parti’de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model Artık daha görünür olacaklar AK Parti'de kör noktaların tespiti için 3 ayaklı yeni model! Artık daha görünür olacaklar
08:18 Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım Arda Güler, kendi golünü izledi Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 12:28:44. #1.13#
SON DAKİKA: İMG, Lübnan'daki Filistin kamplarına kurban eti ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement