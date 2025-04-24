İMO Antalya'dan Statik Proje Denetimi - Son Dakika
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İMO Antalya'dan Statik Proje Denetimi

İMO Antalya\'dan Statik Proje Denetimi

İMO Antalya, güvenli yapılar için 14 kişilik bilim kurulu ile statik projeleri denetlemeye başladı.

24.04.2025 10:59
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İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi, Türkiye'de bir ilk olarak kurduğu 14 kişilik bilim kuruluyla statik projeleri data üzerinden denetleyerek, güvenli yapılar oluşturmayı hedefliyor. İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, "Yönetmeliklere uygun, doğru veriyle yapılmış statik projelerin peşindeyiz. Bu modeli tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde sürdürüyoruz" dedi.

İMO Antalya Şubesi, projelerin statik açıdan güvenliğini artırmak amacıyla kurduğu 14 kişilik bilim kurulu ile birlikte yapı projelerini teknik veri üzerinden denetlemeye başladı. Uygulama Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İMO Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, inşaatlarda kullanılan malzemelerin verilerinin tutulduğu analiz programlarının hayati önem taşıdığını belirtti. Bu programlarda yer alan verilerin doğruluğunun yapılacak binanın dayanıklılığını da etkilediğini belirten Akdoğan, bazı illerde inşaat mühendislerinin analiz programlarında veriyle oynayarak yapıların güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Akdoğan, "Geçtiğimiz aylarda iki ilimizde yaklaşık 1500 yapının deprem kuvvetlerinin yüzde 50 azaltılarak projelendirildiği tespit edildi. Bu durum ciddi risk doğuruyor. Odamız da gerekli denetimleri yaparak bu kişilerle ilgili disiplin ve hukuki süreçleri başlattı" diye konuştu.

Kentte bu tür durumların önüne geçmek amacıyla üniversite akademisyenleri ve sektörde deneyimli mühendislerden oluşan bir bilim kurulu oluşturduklarını belirten Akdoğan, "Projelerin teknik verileri üzerinden kontrolünü sağlıyoruz. Eksik ya da hatalı projeleri üst kurula havale ediyoruz. Gerekirse mühendisi eğitime çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU MODELİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

İMO Antalya Şubesi olarak bu sistemi Türkiye'de uygulayan tek şube olduklarını vurgulayan Mehmet Soner Akdoğan, "Sadece kontrol değil, aynı zamanda meslek içi eğitim süreci de sağlıyoruz. Yönetmeliklere uygun, doğru veriyle yapılmış statik projelerin peşindeyiz. Bu modeli tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Akdoğan, uygulamanın başarıyla sürdürülmesinde yerel yönetimlerin desteğinin önemli olduğunu belirterek, " Kepez, Alanya ve Manavgat belediyeleriyle teknik iş birliği protokolleri imzaladık. Yasa kapsamında bize verilen teknik görevleri yerine getiriyoruz" diye konuştu.

AMAÇ DEPREME KARŞI GÜVENLİ YAPILAR

Bu uygulamanın deprem dayanıklılığı konusunda önemine dikkati çeken Akdoğan, "Sağlıklı bir yapı, doğru hazırlanmış bir statik projeyle başlar. 6 Şubat ve 17 Ağustos gibi acıların tekrarlanmaması için bu süreci çok ciddiye alıyoruz. Yeni mezun mühendislerden bilgi ve tecrübe beklemek mümkün değil. Bu sebeple denetim ve eğitim birlikte yürütülmeli. Bilinçli ya da bilinçsiz yapılan hatalara karşı ciddi bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜHENDİSLERDEN UYGULAMAYA DESTEK

Uygulamanın sahada nasıl karşılandığını anlatan inşaat mühendisleri de sürecin mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi. İnşaat mühendisi Ahmet Onuk, "Projelerimin ikinci, hatta üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi çok kıymetli. Tecrübeli olmama rağmen gözümden kaçan hatalar oluyor. Bu denetimlerle projeler daha kaliteli hale geliyor" dedi.

İnşaat mühendisi Büşra Karabıyık ise "Bu uygulama yükümü hafifletiyor. Takıldığım konularda odamıza rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Hem data hem uygulama projelerinde geri dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha sağlam yapılar üretmeye itiyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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