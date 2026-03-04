İmralı Heyeti Bakanlarla Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi. Görüşmelere dair açıklama yapan İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi. Buldan, yasayla ilgili çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin bayramdan sonrasını işaret ederek, "Bayramdan sonra Adalet Komisyonuna gitmesi bekleniyor. Bu konuda biz de bir an önce meselenin tamamlanması için yasanın Adalet Komisyonuna gitmesi konusundaki görüşümüzü ilettik. Onlar da bu yönlü bir hazırlık içerisinde olduklarını zaten ifade ettiler. Büyük bir ihtimal bayram sonrası hemen Adalet Komisyonunda yasa görüşmeleri başlayacak. Adalet Komisyonunda görüşüldükten sonra da Genel Kurul'a gelir" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi İçişleri Bakanlığı'nda ziyaret etmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Adalet Bakanlığı'nda görüştü.

Adalet Bakanlığı'nda yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından İmralı Heyeti üyesi Buldan ve Sancar iki görüşmeye dair basına açıklama yaptı. Buldan iki görüşmenin de önemli olduğuna değinerek "Özellikle yargıya güven meselesinde önemli bir görev üstlenen Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'e bu dönemki bakanlık sürecinde kendisinden büyük bir beklenti içerisinde olduğumuzu kendisine de bildirdik. Burada da kamuoyu nezdinde ifade etmek istiyoruz" dedi.

Buldan: "Kendi üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecekler izlenimini aldık"

Bu görüşmelerin bir başlangıç olmasını temenni ettiklerini söyleyen Buldan, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı açısından bir güven tazeleme olsun çünkü gerçekten toplumun yüzünün en fazla dönük olduğu bir bakanlık Adalet Bakanlığı. Birçok beklentinin olduğu yine Anayasa Mahkemesi kararlarının son zamanlarda uygulanmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir dönemde kendisi yeni bakanlığa geldi. Toplumun bu konuda büyük bir beklentisii var. Yine İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin de aynı şekilde son dönemlerde atanan kayyumlarla ilgili toplumun büyük bir beklentisi var. Bu konuları her iki bakanla da açık açık görüştük. Görüşlerimizi, düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Toplumun beklentilerini kendilerine ilettik."

Hem kayyum meselesinde, hem cezaevlerinde yaşanan sıkıntılar konusunda, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmaması konusunda hem de Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusundaki görüşlerinizi çok açık olarak kendilerine ifade ettik. Çok olumlu, çok verimli bir görüşme olduğunun altını önemle çizmek isterim. Ben şundan gerçekten umutluyum. Her iki bakan da bu dönemde kendi üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecekler izlenimini aldık diyebilirim. Ben bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum."

Sancar: "Kalıcı barış için adalete toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar da, Bakanların yeni göreve başladıklarını belirterek, "Daha önce İçişleri Bakanlığı'yla ve Adalet Bakanlığı'yla süreç çerçevesinde görüşmeler yapıyorduk, istişareler yürütüyorduk. Şimdi kendilerine hem hayırlı olsun demek için bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Hem de süreçle ilgili ve toplumdaki hukuk devleti, adalet, demokrasi konusunda mevcut beklentileri aktardık. Biliyorsunuz, sürecin temeli, hedefi barıştır. Barışın da şartı adalettir. Kalıcı barış için adalete toplumun tümünü ayrımsız kapsayan bir adalete ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı hem hazırlık aşamasında hem de yasalar Meclis'ten çıktıktan sonra uygulama aşamasında önemli bir fonksiyon üstleniyor. Bunun ne kadar acil ihtiyaçlar da içerdiğini kamuoyuna da söylüyoruz. Bakanlara da ilettik" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının da barış, hukuk, adalet, güvenlik ilişkisinde çok önemli bir yerde durduğunu söyleyen Sancar, "Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın süreçle ilgili ilgili sorumlulukları, görevleri ve işlevleri elbette kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor, izlenecek. Bizler de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Bizim önerilerimiz vardı. Bu önerilerimize de aktardık. Adalet ülkenin temeli, barışın temeli, demokrasinin de vazgeçilmez şartıdır diyerek görüşmeyi özetleyebiliyoruz" dedi.

Sancar'dan Ahmet Türk kararı değerlendirmesi: "Umuyoruz ve bekliyoruz ki en kısa zamanda bu yanlış düzeltilir"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancar, "İçişleri Bakanlığının 2 Mart'ta Sayın Ahmet Türk hakkında kayyumun uzatılmasıyla ilgili bir yazı göndermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Bizim bu konuda görüşümüz açık. Kayyum uygulaması Anayasa'ya aykırıdır. Daha önce çıkarılan, olağanüstü hal döneminde çıkarılan kararnameye dayanıyor. O kararname kanunlaştırıldı ama baştan beri hem Anayasa'ya aykırı, hem demokratik temel ilkelerine aykırı olan kayyum uygulamasının hiç olmaması gerekiyordu. Uzamaması uzaması zaten bu ihlalleri, aykırılıkları arttırıyor. Umuyoruz ve bekliyoruz ki en kısa zamanda bu yanlış düzeltilir. Bu hukuksuzluk giderilir" diye cevap verdi.

Buldan: "Yasanın Adalet Komisyonuna gitmesi konusundaki görüşümüzü ilettik"

Buldan ise yasayla ilgili çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin bayramdan sonrayı işaret ederek "Bayramdan sonra Adalet Komisyonuna gitmesi bekleniyor. Bu konuda biz de görüşlerimizi bir an önce bu meselenin tamamlanması için yasanın Adalet Komisyonuna gitmesi konusundaki görüşümüzü ilettik. Onlar da bu yönlü bir hazırlık içerisinde olduklarını zaten ifade ettiler. Büyük bir ihtimal bayram sonrası hemen Adalet Komisyonunda yasa görüşmeleri başlayacak. Adalet Komisyonunda görüşüldükten sonra da Genel Kurul'a gelir" dedi.