İmralı Heyeti Toplantısı Canlı Yayınlanacak

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(DİYARBAKIR) - İmralı Heyeti'nin yarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından İstanbul'da düzenleyecekleri basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır'ın Dağkapı Meydanı ve Van'daki Kent Meydanı'nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ahmet Türk, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu'ndan avukat Faik Özgür Erol da yer aldığı heyet, 27 Şubat Perşembe günü İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme sonrasında saat 17.00'de İstanbul'da açıklama yapacağını açıkladı.

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu tarafından, İmralı Heyeti'nin yarın terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısı Diyarbakır ve Van'daki meydanlarda kurulacak LED ekranlarda canlı izletileceği bildirildi.