İncesu'da Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

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İncesu ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 538 öğrenciyi ödüllendirdi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul sporları ve geleneksel çocuk oyunları müsabakalarında öğrencilerin çok iyi dereceler elde ettiğini söyledi.

Malkoçoğlu, "120 öğrenci bireysel dalda derece aldı. Takım oyunlarında 418 takımımız derece yaparken aralarında il bazında bölge ve Türkiye finallerinde birinci olan öğrencilerimiz vardı. Marifet iltifata tabidir. Bizler de onların bu başarısını çeşitli hediyelerle ödüllendirdik." dedi.

Törene Kaymakam Mustafa Çolak, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.