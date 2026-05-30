İnci Kefali Göçüne Bayram İlgi

Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu izleme fırsatı buldu.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş İnci Kefali Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, yağışlarla debisi yükselen Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri zıplayarak aşan balıkların zorlu yolculuğunu izliyor.

Kurban Bayramı tatilinde çevre il ve ilçelerden mesire alanına akın eden binlerce kişi, balıkların göçünü izledi, doğada vakit geçirdi.

Fotoğraf tutkunları da balıkları avlayarak beslenen martıları ve suyun tersine göç eden balıkları fotoğraflamaya çalıştı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, AA muhabirine, inci kefali göçünü fotoğraflamak için bayram tatilini bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Ziyaretçi yoğunluğuna dikkati çeken Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir kalabalık var. Turizmin Van'daki, Erciş'teki etkisini görmek bizler için memnuniyet verici. Balık göçünü her yıl düzenli olarak fotoğraflamaya çalışıyoruz çünkü inanılmaz bir doğa harikası. Kayıt altına alınması gereken önemli doğa gerçeklerimizden biri. Erciş'teki İnci Kefali Tabiat Parkı sadece bölge derneklerinin değil, Türkiye'de bulunan tüm fotoğraf derneklerinin ilgisini çeken ve ilk fırsatta gelip fotoğrafladıkları Türkiye'nin önemli fotoğraf noktalarından biri."

"İlk defa burada martıların balıkları avladığını izledim"

Adana'dan gelen fotoğrafçı Sefa Ulukan da "Bayram tatilini fırsat bilip inci kefali göçünü fotoğraflamak istedim. Onun için geldim. Umarım iyi kareler yakalarım. Burası çok kalabalık. Çok güzel bir doğa olayı yaşanıyor. Balıklar zıplarken martıların da bunları yakalaması fotojenik bir ortam yaratıyor. O anları yakalamaya çalışacağız." dedi.

Ağrı'dan gelen Musa Adakaya ise "Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek istedik. Martıların balıkları avladığı bir sezona denk geldik. Burası çok güzel. Ailelerin vakit geçirebileceği, dinlenebileceği güzel bir mekan. Herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Helin Adakaya, "Hava çok güzel. Balıkları, martıları gördüm. İlk defa burada martıların balıkları avladığını izledim. Çok güzeldi, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.