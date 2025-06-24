İnci Kefali İçin Kaçak Avcılara Cezalar - Son Dakika
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İnci Kefali İçin Kaçak Avcılara Cezalar

İnci Kefali İçin Kaçak Avcılara Cezalar
24.06.2025 11:17
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Van Gölü'nde inci kefalinin korunması amacıyla kaçak avcılara 2.6 milyon lira ceza kesildi.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin neslinin korunması amacıyla uygulanan av yasağına rağmen kaçak avcılık yapan 126 kişiye 2 milyon 674 bin 575 lira idari para cezası verildi.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.

Yumurtalarını bırakmak için 15 Nisan- 15 Temmuz döneminde tatlı sulara akın eden balıkların güvenli üreme dönemi geçirmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerin işbirliğiyle sıkı önlemler alınıyor.

Van ve Bitlis'te 3 ay süren av yasağı döneminde, inci kefalinin avlanması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresini sürekli gözetim altında tutan ekipler, akarsu ağızlarına bırakılan ağları topluyor, canlı ele geçirilen balıkları da suya salıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Su Ürünleri Kontrol Ekibi de kaçak avcılığa müsait alanlar ile balıkçı teknelerini denetliyor, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyarıyor.

"Kaçak avcılara göz açtırmıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, uygulanan av yasağı döneminde inci kefalinin sıkı tedbirlerle korunduğunu söyledi.

İnci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bıraktığını anımsatan Şişman, "Bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline gelen inci kefalini korumak için av yasağından 1 ay önce hazırlık çalışmaları yaptık. Komisyon üyelerinin katılımlarıyla yasak dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar aldık. Ekiplerimiz, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve zabıta personeline av yasağıyla ilgili bilgilendirmeler yaptı." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığından verilen bütçeyle kiraladıkları araçları ilçe müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerine tahsis ettiklerini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Okullarda av yasağının önemiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Av yasağı süresince kolluk kuvvetlerimizle gece gündüz denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmıyoruz. 15 Nisan'dan bu yana kolluk kuvvetlerimizle yaptığımız denetimlerde 8 ton 700 kilogram canlı olmak üzere toplam 87 ton 200 kilogram inci kefaline el koyduk. Canlı balıklar suya geri bırakıldı, diğerleri imha edildi. Kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 126 kişiye 2 milyon 674 bin 575 lira idari yaptırım uygulandı. 7 bin 100 metre ağa, 10 şişme bota ve diğer av araçlarına da el konuldu."

Balığın korunmasına yönelik tedbirlerin meyvesini aldıklarının altını çizen Şişman, "Koruma çalışmalarıyla balıkların popülasyonu arttı, boyları uzadı. Tüm vatandaşlarımızın av yasağı dönemi boyunca hassas davranması gerekiyor. Bu süreçte inci kefalini avlamayalım, satmayalım ve avlanmasına müsaade etmeyelim." dedi.

Kaynak: AA

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