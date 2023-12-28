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İnegöl'de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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İnegöl'de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sızan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücüyü ayıltmak için yoğun çaba gösteren polisler, ekip aracına bindirmek için Gel beraber binelim diyerek ikna etti. Alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira cezai işlem uygulanan sürücü, polis merkezine götürüldü.

28.12.2023 - 01:25,  Güncelleme: 01:27
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sızan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücüyü ayıltmak için yoğun çaba gösteren polisler, ekip aracına bindirmek için Gel beraber binelim diyerek ikna etti.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zakir K. (55), yönetimindeki 16 KMZ 82 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, Adnan Tüzün Sokak'ta aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücüyü araç içinde baygın halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kapısını açtıklarında sürücünün alkolden sızdığını fark etti. Ekipler, Zakir K.'yı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir süre sonra kendine gelen Zakir K.ya yapılan testte, 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira cezai işlem uygulanan Zakir K., ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istendi. Polis aracının kabin kısmına binmek istemeyen Zakir K., bir polisin Gel beraber binelim demesiyle ikna olarak araca alındı. Zakir K.'nın aracı ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü. (DHA)

İnegöl\'de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı
Kaynak: DHA
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