Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir baba oğlu tarafından bıçakla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'ta Rakıp K. (48) ile oğlu Y.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.K, babasını bıçakladı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Rakıp K'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Rakıp K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Baba Oğul Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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