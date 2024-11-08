İnegöl\'de Dilencilik Yapan Aileler Yakalandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesine Manisa'dan gelip dilencilik yapan 2 ayrı aileden 7 kişi, zabıta ekiplerin tarafından yakalandı. Dilencilerin üzerinden toplam 8 bin 500 TL çıkarken, 7 kişinin arasında 3 de çocuğun olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 7 kişiden oluşan 2 farklı ailenin Manisa'dan gelip dilencilik yaptığı bilgisini aldı. Zabıta görevlileri, takibe alınan 7 kişiyi dilencilik yaparken yakaladı. Dilencilerin arasında 3 çocuk olduğu öğrenilirken, üzerlerinden toplam 8 bin 500 TL çıktı.

?Zabıta görevlileri, kabahatler kanununa muhalefet suçundan haklarında işlem yaptıkları dilencilerin üzerlerinden çıkan paraya el koydu.