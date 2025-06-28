İnegöl\'de Doğal Gaz Patladı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Çitli Mahallesi'nde bir evin hattındaki arızayı gidermek ve elektrik bağlantısı çekmek için ekipler tarafından yapılan kazı sırasında doğal gaz borusu delindi.

Sızan gazın alev almasıyla patlama meydana geldi.

Olayda binanın sahibi H.D. (36) ile doğal gaz şirketi çalışanları H.U. (32), Ö.E. (30) ve M.G. (38) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.G'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.