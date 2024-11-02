İnegöl'de Doktor Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnegöl'de Doktor Taciz İddiasıyla Tutuklandı

İnegöl\'de Doktor Taciz İddiasıyla Tutuklandı

İnegöl'deki hastanede cildiye doktoru M.A.K., hastalarını taciz iddiasıyla tutuklandı.

02.11.2024 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede cildiye doktoru M.A.K., birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep O., daha sonra ise taciz iddialarını sosyal medya hesabından da paylaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

'BİRÇOK KADININ BEYANIYLA TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep O., böyle bir olay yaşamış olan kişilerin kendisine ulaşmasını isteyerek, şöyle dedi:

"İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın."

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İnegöl, Hukuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Doktor Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 04:01:49. #1.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Doktor Taciz İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.