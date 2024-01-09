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İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan Yahya Ç., ahşap keserken elini testereye kaptırarak 2 parmağını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yahya Ç., parmaklarının dikilmesi için Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

09.01.2024 - 12:23,  Güncelleme: 12:24
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ahşap keserken elini testereye kaptıran fabrika işçisi Yahya Ç.'nin (20) 2 parmağı koptu.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28'inci Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Yahya Ç., ahşapları yatar testere ile keserken, makineye sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yahya Ç.'nin 2 parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yahya Ç., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. (DHA)

İnegöl\'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Sonucu Parmaklarını Kaybetti - Son Dakika
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