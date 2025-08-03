İnegöl'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Havva Güven (38) yaşamını yitirdi, araçtaki Ekrem B. hafif yaralandı. Kaza haberini alıp bölgeye gelen Havva Güven'in yakınları ise Ekrem B.'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Güven (38) yönetimindeki 16 EF 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü yaşamını yitirirken, araçtaki Ekrem B. (51) ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ayakta tedavi edilirken, Güven'in cenazesi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖLEN SÜRÜCÜNÜN YAKINLARI KAZA YERİNE GELİP, HAFİF YARALI KİŞİYE SALDIRDI

Öte yandan kaza haberini alarak bölgeye gelen sürücünün yakınları, Ekrem B.'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),