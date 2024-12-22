İnegöl\'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir yönüne ilerleyen Gökmen S. (46) yönetimindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sola dönüş yapmak isteyen Ertekin K.'nin (52) kullandığı 16 BDD 314 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle, 16 KGR 27 plakalı otomobilde bulunan Melike Ünver S. (38) ve Hüseyin Eymen S. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.