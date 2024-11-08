İnegöl\'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada özel vidanjör firması sahibi, tartıştığı ev sahibini tabancayla yaraladı.

Olay saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta meydana geldi. Sokaktaki dairede ikamet eden Özay Ç.(49) iddiaya göre 3 gün önce evinin giderinin açılması için aradığı özel vidanjör firmasının halen gelip arızayı gidermediklerini dolayı tepki gösterdi. Özay Ç. ile firma sahibi Harun R. (24) arasında evin önüne başlayan sözlü tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri de park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına da isabet etti. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Haber – Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),