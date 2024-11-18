İnegöl'de Sokak Çeşmesinden Otomobil Yıkanan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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İnegöl'de Sokak Çeşmesinden Otomobil Yıkanan Sürücüye Ceza

İnegöl\'de Sokak Çeşmesinden Otomobil Yıkanan Sürücüye Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak çeşmesine hortum takarak otomobilini yıkayan sürücüye, zabıta ekipleri tarafından 2 bin 52 TL ceza kesildi. Olay sosyal medyada yayıldı.

18.11.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokak çeşmesine hortum takarak otomobilini yıkayan sürücüye, zabıta ekipleri tarafından 2 bin 52 TL ceza kesildi.

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, yol kenarındaki çeşmeye hortum takan sürücü, 16 MB 5952 plakalı otomobilini yıkadı. O anların çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşılmasını ihbar kabul eden İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettikleri sürücüye, 2 bin 52 TL ceza uyguladı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "'Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması' kuralından 2.052 TL cezai işlem uygulanmıştır denildi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Sokak Çeşmesinden Otomobil Yıkanan Sürücüye Ceza - Son Dakika

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