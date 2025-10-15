İnegöl’de Yabancı Uyruklu Ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katında şüpheli bir ölüm olayı yaşandı.

YABANCI UYRUKLU GENÇ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki yabancı uyruklu genç, kaldığı dairede arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu kişinin saatler önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHBARCI ARKADAŞLAR POLİS GELMEDEN KAÇTI

İddiaya göre, olayı ihbar eden arkadaşlarının ise polis gelmeden adresten ayrıldığı öğrenildi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.