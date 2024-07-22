İnegöl\'de yağmur suyu kanalına düşen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur suyu kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Cihan Yıldızhan (39) yönetimindeki 16 AHG 262 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yağmur suyu kanalına düşerek dururken, sürücü ile yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan sürücü ile Hayriye Yıldızhan (59), Nisanur Y. (13) ve Eymen Y. (5), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Hayriye Yıldızhan, müdahaleye rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Eymen Y. de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otomobilin hız kadranının 100 kilometrede takılı kaldığı görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.