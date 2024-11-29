İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

İnegöl\'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler zorluk yaşadı ve bazıları araçlarını park ederek sisin dağılmasını bekledi.

29.11.2024 13:15  Güncelleme: 13:18
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri dörtlü farlarını yakıp, yavaş ilerlerken bazıları araçlarını park edip, sisin kalkmasını bekledi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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