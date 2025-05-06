İnfaz Yasası Tartışma Zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnfaz Yasası Tartışma Zamanı

Başarır, infaz indirimlerinin tehlikelerine ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

06.05.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan failin işlediği suçlara işaret ederek, son dönemde gündeme gelen infaz sisteminde öngörülen değişikliklere ilişkin "Bunu Meclis oturup tartışmalı, Saray'dan bir infaz yasası gelmemeli. Toplumu rencide edecek, vicdanları rahatsız edecek bir düzenleme olmamalı" dedi.

Ali Mahir Başarır, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Özgür Özel'e yönelik İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından yapılan fiziksel saldırının failinin işlediği suçlara işaret etti. Başarır, "2 çocuğunu öldürmüş, birini ağır yaralamış, diğeri kaçarak kurtulmuş. Dört çocuğunu öldürüyordu bu adam. Şimdi ne olacak? Bu infaz indiriminin neyini konuşacağız? 10'ar yıl indirim oldu herkesten, herkesi saldık, sonra vahim olaylar, cinayetler oldu… Topluma nasıl cevabını vereceğiz? Şimdi bu şartlarda infaz indirimi ne olacak?" diye konuştu.

Bazı nitelikli suç tiplerinin bu kapsama girmemesi gerektiğini vurgulayan Başarır, şunları kaydetti:

"Afla infaz düzenlemesi önümüzdeki büyük sorunlardan bir tanesi. Bir tarafta mağdurlar, bir tarafta suçlular. Türkiye'de 2005'ten bugüne kadar en çok iki kanun değişmiş, biri İhale Kanunu, diğeri Ceza Kanunu. Ceza Kanunu'nu oturtamamışız. Bir ülkenin ceza siyaseti bu kadar değişir mi? Anayasa'ya affın teklif edilemeyeceği suç tiplerini koymalıyız. Nedir bunlar? Çocuğu nitelikli taciz, nitelikli cinayet, nitelikli uyuşturucu, terör yöneticileri… Bunlara affın teklif edilemeyeceğini Anayasa'ya koyarsak, diğer suçları tartışabiliriz.

Bu konuda toplumu rahatsız edici bir adım atılmamalı, toplum buna evet demeli. Bunu Meclis oturup tartışmalı, Saray'dan bir infaz yasası gelmemeli. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplanır. Toplumu rencide edecek, vicdanları rahatsız edecek bir düzenleme olmamalı."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnfaz Yasası Tartışma Zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Yok böyle kavga Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun kaldığı otel mühürlendi Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kaldığı otel mühürlendi
U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı Polis sahaya indi U-15 Futbol Ligi şampiyonluk maçında ortalık karıştı! Polis sahaya indi
İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze’de yerleşim bölgesini havaya uçurdu İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Galatasaray’dan Osimhen’e özel görülmemiş drone gösterisi şovu Galatasaray'dan Osimhen'e özel görülmemiş drone gösterisi şovu
Altın mı gümüş mü ABD’li banka yatırımcılar için tercihini yaptı Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu Küçük çocuğun masum davranışı, 16 günlük kardeşinin hayatına mal oluyordu
Microsoft, Skype’ı kullanımdan kaldırdı Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Amatör Lig’de ilginç anlar Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı Amatör Lig'de ilginç anlar! Sakatlanan futbolcu sedye yerine elle taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 14:46:44. #7.12#
SON DAKİKA: İnfaz Yasası Tartışma Zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.