İngiliz deniz uçağı gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Aker Muratpaşa'da anıldı - Son Dakika
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İngiliz deniz uçağı gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Aker Muratpaşa'da anıldı

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İngiliz deniz uçağı gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Aker Muratpaşa\'da anıldı
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İngiliz deniz uçağı gemisini batıran Topçu Yüzbaşı Aker Muratpaşa\'da anıldı
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Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz deniz uçağı gemisi Ben My Chree'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, Muratpaşa'da anıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, kahramanların çocuklara öğretilmesi gerektiğini söyledi.

(ANTALYA) - Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasına ait "Ben My Chree" adlı deniz uçağı gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak tarihe geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker için Muratpaşa'da anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sadece anar, gözyaşı döker, Fatiha okur ayrılırsak olmaz. Kahramanlarımızı çocuklarımıza öğreteceğiz ki kahramanlık yapma cesaretini kendilerinde bulacaklar" dedi.

Muratpaşa Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan Mustafa Ertuğrul Aker büstü önünde kahramanlığıyla Türk askeri tarihine geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker için düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Başkan Uysal'ın yanı sıra 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Fikret Çalın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Emekli Albay Abidin Sezer, 11 Kasım Derneği Başkan Yardımcısı Eren Zeybekoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

TARİHTEN DERS ÇIKARMA VURGUSU

Törende konuşan Uysal, Mustafa Ertuğrul Aker'in yalnızca askeri başarılarıyla değil, zor koşullar altında ortaya koyduğu cesaret, kararlılık ve mücadele azmiyle de gelecek kuşaklara örnek olduğunu söyledi. Tarihin yalnızca zaferleri ve kahramanlıkları anmak için değil, geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak için de önemli olduğunu vurgulayan Uysal, Osmanlı donanmasının Çeşme, Navarin ve Sinop'ta uğradığı ağır kayıpları hatırlattı. Bu tarihsel olayların askeri olduğu kadar ekonomik ve teknolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uysal, teknolojik gelişmelere ayak uyduramamanın ülkelerin geleceği üzerinde belirleyici sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

Mustafa Ertuğrul Aker gibi tarihsel kişiliklerin anılarının yaşatılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Uysal, anma programlarının kurumsallaştırılması ve kahramanların yeni nesillere tanıtılması gerektiğini belirtti.

Anma törenlerinin yalnızca geçmişi hatırlatan etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Uysal, şunları söyledi:

"SADECE ANMAK YETMEZ"

"Sadece anar, gözyaşı döker, Fatiha okur ayrılırsak olmaz. Ona haksızlık olur, faydalı olmaz. Kahramanlarımızı çocuklarımıza öğreteceğiz ki kahramanlık yapma cesaretini kendilerinde bulacaklar. İktisadi ve harp tarihi açısından, teknoloji açısından yaşanan gelişmelerden de yaşanamayanlardan da gelecekle ilgili sonuç çıkaracağız ki milletimiz, ülkemiz, insanımız bundan faydalansın."

MUSTAFA ERTUĞRUL AKER KİMDİR

1893 yılında Girit'te doğan Mustafa Ertuğrul Aker, Selanik'teki eğitiminin ardından Harp Okulu'na girdi ve 1914 yılında mezun olarak Osmanlı ordusunda görev yapmaya başladı. 1916 yılında Antalya kıyılarının savunmasında görevlendirilen Aker, komutasındaki topçu bataryasıyla 1917 yılının Ocak ayında Kaş açıklarındaki Meis Limanı'nda demirli İngiliz donanmasına ait "Ben My Chree" adlı deniz uçağı gemisini batırdı. Bu harekat, dünya savaş tarihinde bir uçak gemisinin karadan yapılan topçu atışlarıyla batırılması bakımından ilk örnek olarak kayıtlara geçti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Milli Mücadele'ye katılan Aker, emekliliğinin ardından Antalya'ya yerleşti. Mustafa Ertuğrul Aker, 5 Kasım 1968'de yaşamını yitirdi.

Aker'in mezarı Antalya Andızlı Mezarlığı'nda bulunuyor.

Kaynak: ANKA
Mustafa ErtuğrulKültür SanatÜmit UysalMuratpaşaGüncelSon Dakika

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