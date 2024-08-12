İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'a amfibi hücum gemileri gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'a amfibi hücum gemileri gönderdi

İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı amfibi hücum gemilerinin Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığı ve İngiltere'ye ait egemen üs olan Akrotiri'de 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği ileri sürüldü.

12.08.2024 01:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı amfibi hücum gemilerinin Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığı ve İngiltere'ye ait egemen üs olan Akrotiri'de 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği ileri sürüldü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Havargi gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait amfibi operasyon gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı.

Aynı haberde, Güney Kıbrıs'ta egemen üs statüsünde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri'deki havaalanında 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği iddia edildi.

Havargi gazetesinin "Kıbrıs'ta yabancı askeri güçlerin yoğunluğu artıyor" başlıklı haberinde Güney Kıbrıs açıklarına ulaşan İngiliz amfibi hücum gemileri için çoğul ifade kullanılırken sayıları hakkında bilgi verilmedi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan bazı internet siteleri de söz konusu haberi askeri kaynaklardan doğrulattıklarını belirtti.

Cuma günü ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp GKRY'nin Limasol Limanı'na demirlemişti.

"Liman ziyaretleri" kapsamında Limasol'a gelen ABD savaş gemisi muhalif partililer ve bazı aktivistler tarafından protesto edilirken, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkesinde son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu ileri sürdü.

-Kano gezintisi sırasında denizaltı görüldü

KKTC basınında yer alan haberde de Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'a amfibi hücum gemileri gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 02:25:19. #1.12#
SON DAKİKA: İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs'a amfibi hücum gemileri gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement