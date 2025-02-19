İngiliz Parlamentosu'ndan Gazze Vizesi Çağrısı - Son Dakika
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İngiliz Parlamentosu'ndan Gazze Vizesi Çağrısı

İngiltere'de 35 parlamenter, Gazzelilere özel vize olmamasını eleştirerek hükümete çağrı yaptı.

19.02.2025 23:17
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İngiltere'de Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası'ndan 35 kişi, Ukrayna ve Afganistan'a özel vize türü varken Gazzelilere özel vize türü bulunmamasını eleştirdi.

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve 4 Lord'un da bulunduğu İngiltere Parlamentosu'nun 35 üyesi, Başbakan Keir Starmer'a hitaben yazılan mektuba imza attı.

Mektupta, savaş mağduru Ukraynalılara yönelik "Ukrayna aile vizesi" uygulamasından bir Gazzeli ailenin mahkeme kararıyla yararlanmasının ardından, "Yasadaki boşluğu kapatacağız." açıklaması hatırlatıldı.

Starmer'a "Bunu nasıl yapacağınızı açıklayın." çağrısı yapılan mektupta, 6 kişilik Gazzeli ailenin vize alma süreci de gündeme getirildi.

Mektupta, kardeşi İngiliz vatandaşı olan Gazzeli babanın, eşi ve 4 çocuğunu İngiltere'ye getirmek için Ukrayna aile vizesi başvurusunda bulunduğu, ancak İçişleri Bakanlığının reddettiği aileye mahkeme tarafından vize verildiği hatırlatıldı.

Taliban öncesi Afganistan'da İngiltere için çalışan 7 bin kişi ve ailelerine vize verildiği aktarılan mektupta, Ukrayna aile vizesi uygulamasından ise İngiltere'deki Ukraynalıların aile üyeleri ve akrabalarının yararlandığı kaydedildi.

İngilizlerin evlerinde misafir olan Ukraynalıların farklı bir vize türünden faydalandığı belirtilen mektupta, "İnsanlık seçici olmamalıdır. Eğer İngiltere bazılarına güvenli yollar ve tıbbi tahliye sunuyorsa, Gazze'den kaçan aileler için bu neden geçerli olmuyor?" sorusu da yer aldı.

Mektuba, 15'i İşçi Partisi'nden, 16'sı Liberal Demokratlar, İskoçya Ulusal Partisi, Yeşiller, Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Plaid Cymru'den toplam 31 parlamenter ve 4'ü de Lordlar Kamarası üyesi 35 kişi imza attı.

Başsavcı, Başbakan ve ana muhalefet liderine tepki göstermişti

İngiltere'de yaşayan Ukraynalıların savaş mağduru aile üyeleri ve akrabalarına bir yıllık vize sağlayan Ukrayna aile vizesi uygulamasından 108 binden fazla Ukraynalı faydalandı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, 6 kişilik Gazzeli bir ailenin mahkeme kararıyla bu uygulamadan faydalandığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Starmer, Badenoch'a destek vererek mahkemeye tepki göstermiş ve yasal boşluğu kapatacaklarını ifade etmişti.

İngiltere ve Galler Başsavcısı Sue Carr ise iki liderin bir hakimi açıkça eleştirerek onları koruma ve kararlarına saygı gösterme konusunda başarısız olduklarını söylemişti.

Carr, hükümetin bir mahkeme kararını desteklemese bile yargıyı korumak ve saygı duymakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, tepkinin temyiz süreçleri izlenerek gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiliz Parlamentosu'ndan Gazze Vizesi Çağrısı - Son Dakika

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