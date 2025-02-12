İngiliz Seyyah Karl Bushby Rize'ye Ulaştı

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İngiliz seyyah yürüyerek ve yüzerek Rize'ye kadar geldi

Yürüyerek dünya turuna çıkan İngiliz Karl Bushby Hazar Denizi'ni yüzerek Rize'yi yürüyerek geçti

RİZE - 26 yıl önce yürüyerek dünyayı gezme planıyla yola çıkan İngiliz Seyyah Karl Bushby, yürüyerek geldiği Rize'den yine yürüyerek Trabzon'a geçti. İngiliz Seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek geçtiğini dile getirirken, İngiltere'ye gitmek için Manş Tüneli'ni kullanabilmeyi umut ediyor.

55 yaşındaki İngiliz gezgin Karl Bushby, 26 yıl önce dünyayı yürüyerek gezme kararı alarak yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Artvin'deki Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bushby, Kemalpaşa ilçesi, Hopa ilçesi ve Arhavi ilçesini geçerek Fındıklı ilçesinden Rize'ye giriş yaptı. Ardından Ardeşen, Pazar, Çayeli, Rize merkezi de geçen seyyah Derepazarı ilçesi ve İyidere ilçesinden geçen yolculuğunu da tamamladı. Trabzon'un Of ilçesine geçen Bushby, yoluna devam ederek Avrupa üzerinden İngiltere'ye dönmeyi planladığını dile getirdi.

Gittiği her ilde insanlar tarafından samimi karşılandığı için keyifli zaman geçirdiğine vurgu yapan Bushby "55 yaşındayım ve yaklaşık olarak 26 yıldır yollardayım. Burada iyi zaman geçiriyorum. Gittiğim her ilçede birçok insanla tanıştım ve çay içtim. Bu yüzden çok yavaş ilerledim. Dün yol üzerinde küçük bir ilçede kaldım. Sınıra gitmek için İstanbul'a doğru yürüyorum. Sonra Yunanistan ve Bulgaristan'a oradan sonra Macaristan, Avusturya ve Almanya'ya gideceğim" dedi.

Olumsuzluklar yaşadığı yıllarda gezmeye ara vermek zorunda kaldığını sözlerine ekleyen Bushby "26 yılın 17 yılını ciddi manada yürüyerek geçirdim. Birçok problemle karşılaştım. Bütçesel sıkıntılar, pandemi, planlama ve hazırlık yapmak dahi 2 yıl aldı. Bu yüzden çok karışık bir 26 yıl oldu. Aslında 17 yıldır yürüyorum. Bu aslında çok zorlu bir meydan okuma. Gidebileceğim Kuzey'den Güney'e en uç noktalara her hangi bir vasıta kullanmamak ve İngiltere'ye geri dönmek istiyorum. Düşünün hiçbir vasıta yardımı olmadan seyahate devam etmek, bu gerçekten zor" diye konuştu.

"Kıtalar arası yer işareti koymak istiyorsanız ya yürüyecek yada yüzeceksiniz"

Darien Geçidi'ni yürüyerek, Hazar Denizi'ni ise yüzerek geçtiğini kaydeden Bushby "Darien Geçidi'ni geçmek, kanalları ve tünelleri kullanmak, bazen yürüyerek hatta bazen yüzerek. Mesela Hazar Denizi'nin yüzerek geçmek gerekeceğini tahmin edememiştim. Bütün bu engellere eğer kıtalar arası yer işareti koymak istiyorsanız ya yürüyecek yada yüzeceksiniz. Şimdi İngiltere'ye gitmek için umarım Manş Tüneli'ni kullanabilirim" şeklinde konuştu.