İngiltere AB Ülkelerinden Et ve Süt İthalatını Yasakladı - Son Dakika
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İngiltere AB Ülkelerinden Et ve Süt İthalatını Yasakladı

Şap hastalığı nedeniyle İngiltere, AB'den et ve süt ithalatını yasaklayarak yeni önlemler aldı.

12.04.2025 11:43
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İngiliz hükümeti, şap hastalığının Avrupa kıtasında yayılması nedeniyle kişisel et ve süt ürünleri ithalatına getirdiği yasağı tüm AB ülkelerini kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Cumartesi gününden itibaren İngiltere'ye giriş yapan yolcular, kişisel kullanım amacıyla AB ülkelerinden sığır, koyun, keçi, domuz eti ve süt ürünleri getiremeyecek. Sandviç, peynir, şarküteri ürünleri, çiğ etler ve süt gibi gıda maddeleri ambalajlı olup olmadıklarına veya duty-free mağazalardan alınıp alınmadıklarına bakılmaksızın yasak kapsamında değerlendirilecek.

İNGİLTERE'DEN GIDA GÜVELİK ÖNLEMLERİ

Hükümete göre bu önlem İngiliz çiftlik hayvanlarının sağlığını, çiftçilerin güvenliğini ve İngiltere'nin gıda güvenliğini korumayı amaçlıyor. Bu maddeleri yanlarında bulunduran yolcuların, bunları sınırda teslim etmeleri gerekecek aksi takdirde el konulacak ve imha edilecek. İhlali gerçekleştirenler ise İngiltere'de 5.000 pound (6.550 ABD doları) para cezasına çarptırılacak.

HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ TEHDİT

İngiliz hükümeti bu yılın başlarında, Almanya, Macaristan, Slovakya ve Avusturya'da görülen şap hastalığı vakalarının ardından bu ülkelerden sığır, koyun, diğer geviş getiren hayvanlar ile domuz eti ve süt ürünlerinin kişisel ithalatını yasaklamıştı. Yeni düzenlemeyle bu kısıtlamalar tüm AB ülkelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Şap hastalığının insan sağlığı açısından bir risk oluşturmadığı ve İngiltere'de şu anda herhangi bir vaka bulunmadığı belirtilirken, hastalığın sığır, koyun, domuz, yaban domuzu, geyik, lama ve alpaka gibi çift tırnaklı hayvanlar için oldukça bulaşıcı bir viral enfeksiyon olduğu vurgulandı. Hastalığın Avrupa'da ortaya çıkışı, çiftlik işletmeleri ve hayvan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Zira hastalık, etkilenen hayvanlarda verim düşüklüğüne ve et-süt ürünleri için uluslararası pazar erişiminin kısıtlanmasına yol açarak önemli ekonomik kayıplara neden olabiliyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İngiltere AB Ülkelerinden Et ve Süt İthalatını Yasakladı - Son Dakika

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