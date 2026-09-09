İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze'deki acı karşısında durup bekleyemem - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze'deki acı karşısında durup bekleyemem

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını belirterek "Bu korkunç acı devam ederken öylece durup bekleyemem" dedi. Burnham, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama kararının İsrail hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef aldığını, İsrail halkını hedef almadığını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İngiltere'nin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını ve yeterli tepkiyi veremediğini belirterek, "Bu korkunç acı devam ederken ve bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken öylece durup bekleyemem." açıklamasında bulundu.

Burnham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının üzerinden geçen 10 yılda ülkesinin liderlik etme ve değerlerini savunma özgüvenini yitirdiğini kaydeden Burnham, "Bunun yaşanmasına izin vermeyeceğim. Britanya'nın bir şeylerin arkasında durması her zamankinden daha önemlidir." dedi.

Burnham, İngiltere'nin Orta Doğu'da iki devletli çözümü yıllardır savunduğunu hatırlatarak, "Bu sözler, onları eylemle desteklemediğimiz sürece anlamsızdır. Uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ediyor ve anti- İsrail olmakla suçlanmaktan korkuyorduk." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin İsrail işgali altındaki Filistin topraklarından ticareti yasaklama kararının dikkatlice değerlendirilerek alındığını vurgulayan Burnham, "Bu adımlar, İsrail hükümetinin kabul edilemez politikalarını hedef alıyor, İsrail halkını hedef almıyor." ifadelerini kullandı.

Burnham, Filistin halkının çektiği acı için, "dünya vicdanında bir yara" nitelemesi yaptı.

Gazze'de masum Filistinlilerin hala öldürüldüğünü kaydeden Burnham, insani krize rağmen çok az miktarda insani yardımın bölgeye girdiğini söyledi.

Gazze'de binlerce insanın öldürüldüğü, milyonların yerinden edildiğini vurgulayan Burnham, şöyle devam etti:

"Biliyorum ki İngiltere halkı bunları derinden hissediyor. Ben de hissediyorum. Başbakan olmadan önce İngiltere'nin bu konuya yanıtının çok yavaş ve yetersiz olduğunu söylemiştim. Hükümetin yaklaşımını değiştirmeye kararlıyım. Bu korkunç acı devam ederken ve bölgede barış ve istikrar için en büyük umut olan iki devletli çözüm vizyonu saldırı altındayken öylece durup bekleyemem."

İsrail'in son 4 yılda onayladığı yasa dışı yerleşim yeri sayısının son 20 yılda onaylanandan daha fazla olduğuna dikkati çeken Burnham, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu yıl 1500 şiddet olayına başvurduğunu kaydetti.

Burnham, durumun daha da kötüye gittiğini ifade ederek, "İsrail hükümeti Aralık 2022'de iktidara geldikten bu yana 104 yeni yerleşim yerine onay verdi. Ekimdeki seçimler öncesi de E1 yerleşimi inşasının ihale sürecine devam izni veriyor. Bu proje, Batı Şeria'nın tam ortasından geçen bir hat oluşturarak iki devletli çözümün hayata geçirilmesi umudunu yok edecektir. Buna izin verilemez." değerlendirmesini yaptı.

Burnham, dün açıklanan işgal altındaki topraklarla ticareti yasaklama kararının yanında Gazze'ye insani yardım paketini açıkladıklarını anımsattı.

Başbakan Burnham, 7 Ekim 2023'te yaşananların İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerini meşrulaştıramayacağının altını çizerek, "Aldığımız kararlar yasa dışı yerleşim yerlerini hedef alırken İsrail'in yönünü değiştirmesi için baskıyı da artırıyor. İsrail'e bir bütün olarak yaptırım uygulamıyoruz. Bu durum, çoğu hükümetin pozisyonunu desteklemeyen İsrail halkını cezalandırmak olur." dedi.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, dün yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze'deki acı karşısında durup bekleyemem - Son Dakika

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